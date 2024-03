Kaufland bietet Ramadan-Kalender für Kinder an – Kunden mit eindeutiger Meinung

Bei Kaufland haben Kunden zuletzt einen Kalender für den anstehenden Fasten-Monat Ramadan entdeckt. Und sofort hatten sie eine eindeutige Meinung. Aber der Reihe nach.

Nicht nur gläubige Christen üben sich derzeit wie jedes Jahr von Aschermittwoch bis Ostersonntag in Verzicht. Auch für Muslime startet nun die Zeit des Fastens. Am 11. März beginnt der Fasten-Monat Ramadan, der am 10. April endet.

Ramadan-Kalender bei Kaufland

In dieser Zeit verzichten gläubige Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf jegliche Nahrungsaufnahme. Abends folgt dann im Kreise von Verwandten und Freunden das Fastenbrechen.

Kinder sind vom Fasten derweil weitgehend ausgenommen. Die Kleinsten der Gesellschaft sollen ihren wachsenden Körpern schließlich die nötige Energie zuführen können.

Zudem gibt es für Kinder – und zwar nicht nur für muslimische – während des Ramadan eine weitere Besonderheit: Supermärkte wie Kaufland bieten seit wenigen Jahren eigene Ramadan-Kalender an – in Anlehnung an Adventskalender in der Vorweihnachtszeit.

Menschen präsentieren ihre Ramadan-Kalender

In diesen Ramadan-Kalendern finden die Kinder hinter jedem der 30 Türchen allerlei Süßigkeiten oder Spielzeug. In den sozialen Medien kursieren auch dieses Jahr kurz vor Ramadan-Beginn wieder viele Fotos und Videos, in denen Menschen stolz ihre Ramadan-Kalender präsentieren.

Auch das Exemplar von Kaufland wird in dem Zusammenhang immer wieder gezeigt. Die Supermarktkette verkauft seit 2018 einen eigenen Ramadan-Kalender. Und die Kunden sind sich einig: Das ist eine klasse Aktion.

Kaufland-Kunden begeistert

„Wow! Lieben Dank für diese Aufmerksamkeit und den Respekt gegenüber unserer Religion“, lässt ein Tiktok-Nutzer in den Kommentaren eines solchen Videos wissen. Eine andere Kaufland-Kundin schreibt: „Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Danke für die Aufklärung. Da muss ich bei uns in der Filiale mal genauer hinsehen.“

Abgesehen von den obligatorischen Kommentaren vereinzelter Ewiggestriger, gab es rund um den Ramadan-Kalender bei Kaufland eigentlich nur aus einem Grund ein negatives Feedback: „Bei uns war der Kalender schon vor Ramadan ausverkauft“, berichtet eine Kundin enttäuscht.