Kaufland-Kunden fallen beim Anblick dieses Produkts vom Glauben ab: „Sch**** in Eimern!“

Wer regelmäßig bei Kaufland einkauft, hat meist feste Routinen. Als Kunde weiß man, wo welche Produkte stehen und welcher Weg der kürzeste ist. Und gerade, wenn man immer mehr oder weniger die gleichen Dinge einkauft, wundert man sich dann doch manchmal, was andere Menschen für Sachen in ihren Einkaufswagen legen.

So ging es zumindest einem Kaufland-Kunden, der in einer Filiale ein Produkt entdeckte. Er konnte kaum glauben. dass es überhaupt existiert.

Kaufland: „Sch**** in Eimern!“

Sofort machte er ein Foto und veröffentlichte es auf der Social-Media-Plattform BlueSky. Als „Sch**** in Eimern!“ bezeichnete er es – und liegt damit gar nicht mal so falsch. Konkret handelt es sich bei dem Produkt um Rinderdung, ein Art Universaldünger für den Garten.

Der Artikel wird vom Kunden sehr belächelt. „Warum man sich auf dem Land über Städter lustig macht… JETZT NEU IN IHREM KAUFLAND: Sch**** IN EIMERN!“, kommentierte er das Foto. Dabei ist es gar nicht das erste Mal, dass dieses Produkt in den sozialen Medien für Aufreger sorgt.

Spöttische Kommentare

Als eine andere Kundin von Kaufland den Rinderdung entdeckte und auf Facebook nach den Erfahrungen der anderen User fragt, kommt auch da der ein oder andere spöttische Kommentar zusammen. „Im Grunde nix anderes als aus ‚Sch*** Geld machen'“, fand einer. Andere sehen die Sache eher pragmatisch. „Fahrt zum nächsten Pferdebesitzer, fragt nett nach und bekommt bestimmt sooo viele Pferdeäppel, wie ihr mögt. Meist für lau oder ihr gebt ne Packung Möhren/Äpfel ab“, ist der Vorschlag einer anderen Userin.

Doch eine Userin verteidigte das Produkt: „Als ob jeder in Deutschland einen Bauern in der Nähe hat. Ihr dürft nicht vergessen, dass es Leute gibt, die in einer Großstadt leben und eventuell auch kein Auto besitzen“, schrieb sie. Trotz des Spaßes, den sich viele aus diesem Produkt bei Kaufland machen, berichten viele Kunden Positives. Abgesehen von dem strengen Geruch würden Obst und Gemüse im Garten besser gedeihen.