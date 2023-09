Rewe: Nerviges Problem in Filialen treibt Kunden zur Weißglut – „Es ist so dumm“

Große Aufregung bei einem Rewe-Kunden: Eigentlich wollte Podcaster und Stand-Up-Comedian Donnie O’Sullivan nur eben schnell seinen Supermarkt-Einkauf erledigen. Doch dabei stolperte er an der Kasse über ein Problem, welches wohl der ein oder andere von uns kennen dürfte.

Es sind die kleinen Alltagsprobleme, die einem manchmal ganz schön auf die Nerven gehen können. Zum Beispiel, wenn von einem Sockenpaar plötzlich nur noch ein Exemplar auffindbar ist. Oder, wenn beim Spülen der hochgekrempelte Pullover-Ärmel ganz langsam wieder herunterrutscht. Und auch beim Einkaufen gibt es das ein oder andere Problem, welches ziemlich nervig werden kann und immer wieder auftritt. So ergeht es auch Donnie O’Sullivan bei seinen Rewe-Einkäufen – und viele stimmen ihm zu.

Rewe-Kunde berichtet vom Tüten-Problem

Seinem Ärgernis im Supermarkt machte der Komiker jetzt auf Twitter ordentlich Luft. Es geht um die Papiertüten an der Kasse, wie das Online-Portal „Merkur“ berichtet. Die Rewe-Einkaufstüten gibt es in unterschiedlichen Größen.

So weit, so gut. Das Problem laut O’Sullivan: Auf dem ersten Blick ist nicht ersichtlich, nach welcher Tütengröße du an der Kasse gerade greifst. „Mich nervt so sehr, dass die großen und kleinen Tüten bei Rewe einfach auf den ersten Blick genau gleich aussehen. Wenn ich eine kleine will, ziehe ich IMMER eine große raus und umgekehrt. Jedes mal. Wieso machen die das so?“, fragte O‘Sullivan. „Es ist so dumm.“

Viele Supermarkt-Kunden kennen das Problem

Und nicht wenige seiner Follower haben Verständnis für den Wut-Post des Comedians. „Selten einen Tweet so gefühlt“, lautete ein Kommentar. „Das ist die Weiterentwicklung des USB-Konzeptes, wo man den Stick auch immer einmal falsch reinsteckt“, heißt es von einem anderen.

Mehr Themen und News gibt es hier:

Ein gibt allerdings noch eine andere Vermutung, wie der „Merkur“ schreibt: Schuld ist gar nicht der Supermarkt, sondern andere Kunden, welche die Tüten falsch wieder zurücklegen. Ein anderer Nutzer rät: „Eigene Tasche(n) mitnehmen, dann hat man das Dilemma nicht.“