Rewe: Kunden müssen höllisch aufpassen – illegales Produkt in Umlauf

Alle Kunden, die gerne Olivenöl benutzen und bei Rewe einkaufen gehen, müssen wachsam sein. Denn momentan ist ein illegales Produkt im Umlauf.

Aber vor allem wird Rewe-Kunden vom Verzehr abgeraten, weil es schädlich für die Gesundheit ist.

Rewe: Dieses Produkt ist betroffen

Es handelt sich um einen vorsorglichen Rückruf des Produktes „GAEA natives Olivenöl extra“. Der Rückruf vom 13. Mai 2024 bezieht sich auf die folgenden Chargen:

GAEA CLASSIC 500ml – Charge L4008 / MHD: 08.07.2025 und GAEA SELECT 500ml – Charge L4010 / MHD: 10.07.2025

+++ Rewe: Verbraucherschutz mit dringender Warnung – „Chronische Erkrankungen des Nervensystems“ +++

Laut Rewe selbst sind aber sonst keine weiteren Produkte oder Chargen von Marke GAEA von einem Rückruf betroffen.

Rewe: Folgende Gefahr besteht bei Verzehr

Bei einer Kontrolle der genannten Produktchargen wurden nachweisbare Mengen von Chlorpyrifos nachgewiesen. Eigentlich wurde Chlorpyrifos als Pestizid in der Landwirtschaft eingesetzt. Aber nur bis zum Jahr 2020, denn ab da war das Pestizid in der EU nicht mehr zugelassen. Es ist demnach also illegal in Umlauf.

Das Problem bei Chlorpyrifos und anderen Pestiziden ist, dass eine dauerhafte und hohe Aufnahme gesundheitlich nicht unbedenklich ist und Krankheiten zur Folge haben kann. Daher wird „aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vom Verzehr der oben genannten Chargen abgeraten.“

Mehr News:

Kunden, welche die oben genannten Chargen mit entsprechendem MHD gekauft haben, können das Olivenöl auch ohne Kassenbon in eine der Rewe-Filialen zurückgeben. Betroffene Personen bekommen den Kaufpreis erstattet. Die Chargennummer und MHD sind gut lesbar auf der Rückseite der Flaschen aufgedruckt.

Der Hersteller GAEA Products S.A. bedauert diesen Vorfall sehr und möchte sich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten entschuldigen.