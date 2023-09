Rewe, Edeka und Co.: Oktoberfest-Produkt übel abgewatscht – „Montageschaum im Kondom“

O‘ zapft is! – Das heißt es aktuell nicht nur wieder in Bayern. Die Oktoberfest-Saison beginnt am 16. September. Grund genug für einige Händler, schon vorab neue Produkte passend zum Oktoberfest auf den Markt zu bringen. Bei Rewe, Edeka und Co. ist jetzt abermals ein neuer Artikel in Anlehnung an die Wiesn in die Regale eingezogen.

Wer gerne Weißwurst isst, aber mittlerweile auf Fleisch verzichtet, für den hat die Rügenwalder Mühle jetzt eine Alternative auf den Markt gebracht. Die vegane Weißwurst gibt es bereits seit Anfang September bei Rewe, Edeka und Co. zu kaufen. Doch nicht alle scheinen von dem Oktoberfest-Produkt begeistert.

Rewe, Edeka und Co: Vegane Weißwurst sorgt für Diskussionen

Die Rügenwalder Mühle zählt mittlerweile zu den bekanntesten Herstellern im veganen und vegetarischen Sektor. Mit seinen Fleisch-, Milch- und Fisch-Alternativen hat der Konzern sich bereits einen Namen gemacht. Doch seine neue „Vegane Mühlen Weißwurst“ sorgt jetzt für Aufruhr im Netz.

Denn nicht alle scheinen von dem Fleisch-Ersatzprodukt begeistert zu sein. „Dann heißt es nicht Wurst, sondern Gemüserohr“, kommentiert etwa ein Nutzer unter einem Post von „Utopia“. Ein weiterer fragt: „Braucht man das wirklich?“ Andere wiederum werden deutlicher. „Eine geniale Ausstiegsdroge“ oder „Montageschaum im Kondom“ ist in sozialen Netzwerken wie X (ehemals Twitter) zu lesen. Doch nicht alle teilen diese Kritik.

Kunden haben nur eine Frage

Andere Nutzer, die die vegane Weißwurst bereits probiert haben, scheinen von der Fleischalternative recht angetan zu sein. „War erst skeptisch, aber eure Weißwurst ist top“, kommentiert etwa ein X-Nutzer. „Finde dass die Wurst sowohl geschmacklich als auch von der Konsistenz (bis aufs Kondom drumherum) echt nah rankommt ans Original“, schreibt auch ein anderer. Auch andere sind neugierig, was das Ersatzprodukt so kann: „Die vegane Weißwurst muss ich mal probieren, Weißwurst ist mein Lieblingsessen!“

Wer das Oktoberfest-Produkt allerdings bei Rewe, Edeka und Co. sucht, steht momentan laut vielen Usern wohl vor leeren Regalen. „Jetzt is das Regal leider wieder leer“, schreibt etwa einer nach seiner Shopping-Sause. Andere haben das vegane Produkt noch scheinbar gar nicht in ihren Supermarkt-Regalen entdeckt: „Wo gibt es die zu kaufen?“ Bleibt abzuwarten, ob die Weißwurst-Alternative künftig zu einem dauerhaften Begleiter des Oktoberfests wird.