Edeka sorgt für Einkaufs-Hammer! Hat das nervige Produkte-Suchen bald ein Ende?

Es ist eine technische Neuerung auf dem Markt – beziehungsweise im Markt. Den Einsatz testet Edeka aktuell in einem Supermarkt in Bayern.

Hier wird Edeka-Kunden die Suche nach Produkten erleichtert, wenn sie die Hilfe von „Berta“ in Anspruch nehmen wollen. Wer oder besser was das ist, erfährst du hier.

Edeka-Markt mit technischer Revolution

Bei Edeka-Höchner in Schweinfurt führt dich „Berta“ jetzt zum richtigen Gang. Der mobile Roboter soll Kunden beim Einkauf helfen und ihnen die Suche nach Produkten erleichtern.

Das „Gesicht“ des Roboters verwandelt sich im Nu in ein Touchfeld, über das die Kunden verschiedene Optionen auswählen können. Zum Beispiel können sie auf „Zeig mir den Weg“ klicken und dann nach Produktkategorien sortieren. Haben sie das gefunden, was sie suchen, fährt der Roboter los. Dann müssen sie ihm nur noch folgen und kommen so schnellstmöglich ans Ziel.

Kunden gehen an die Decke – „Mega“

Auf Instagram sorgt „Berta“ bereits für Aufruhr. „Dürfen wir vorstellen: Berta, unsere neuste Mitarbeiterin im Höchner-Markt Schweinfurt. Sie hilft dir weiter bei gesuchten Produkten oder zwinkert dir einfach mal zu. Komm vorbei und entdecke unseren coolen und einzigartigen Mediabot – exklusive bei Höchner FFFrische in Schweinfurt!“, teilt der Supermarkt ein Video vom Roboter.

Die Kunden finden das einfach nur „mega“, „überragend“ oder „sehr geil“, wie sie unter dem Video kommentieren. Manch einer würde sich „Berta“ auch schon für den eigenen Supermarkt wünschen.

Doch finden sich unter den Kommentaren auch kritische Stimmen. „Da gibt es bald keine Mitarbeiter mehr!“, macht sich eine Nutzerin Sorgen. Regale einräumen und komplexe Fragen beantworten kann der Roboter allerdings noch nicht. Derartige Sorgen sind also unbegründet.