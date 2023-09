Rewe, Aldi und Co.: Vernichtendes Urteil für beliebtes Getränk! Davon solltest du besser die Finger lassen

Es ist eines der meistgetrunkenen Getränke – über alle Nationen hinweg. Und eigentlich ist es auch recht gesund, allerdings nicht alle Varianten davon. Bei Rewe, Aldi und Co. gibt es auch Versionen im Angebot, die Kunden lieber im Regal stehen lassen sollten.

Es geht um das Lieblingsgetränk der Erwachsenen: Kaffee. Ob gemahlen und in der French Press oder als ganze Bohne im Vollautomaten – Kaffee erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit und wird überall in der Welt getrunken. Nur ist es die Zubereitung, die aus einem gesunden Schluck eine Kalorienbombe sondergleichen werden lässt. Deswegen sollten Kunden von Rewe, Aldi und Co. jetzt besser aufpassen.

Rewe, Aldi und Co.: Zu viel Zucker in Kaffee-Drinks

Abnehmen mit Kaffee? Das könnte gehen. Allerdings solltest du dafür die Finger von Kaffee-Drinks lassen. Wie „Betrugstest.com“ aufgedeckt hat, stecken in beinahe allen Marken Unmengen an Zucker. Etwa die Hälfte der 100 getesteten Varianten decken bereits die Tagesmenge davon. Bei einigen ist der Zuckergehalt sogar „bedenklich hoch“.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt täglich maximal 25 bis 50 Gramm, wobei viele Kaffeedrinks bereits daran kratzen. Wer dann noch etwas Süßes isst, der kann sich vom Abnehmen gleich verabschieden. Nicht einmal zehn Prozent der getesteten Drinks enthalten zehn Gramm Zucker oder weniger.

So viel Zucker verarbeiten die Marken

Das Portal empfiehlt deshalb einen Vergleich der Produkte mit Augenmerk auf den Zuckergehalt. Nicht nur Geschmack sollte hier im Vordergrund stehen. Wer gerne gekühlten Kaffee aus dem Supermarkt oder Discounter konsumiert, sollte besonders darauf achten.

Hier ein Vergleich:

Kaffee-Drink Zucker (Gramm je 100 Milliliter) Zucker (Gramm je 250 Milliliter) yfood Trinkmahlzeit Coffee vegan 0,8 2,0 Emmi CAFFÈ LATTE High Protein 3,2 8,0 Mövenpick Kaffeedrink Espresso Zero 4,0 10,0 dmBio Hafer-Mandel Frappé 4,1 10,2 Ehrmann Foody Coffee Macchiato Style 4,5 11,2 Alpro Caffè Mandel 4,9 12,2 ja! Latte Macchiato weniger süß (Rewe) 5,7 14,2 Starbucks Daily Brew Kaffee mit Milch 5,8 14,5 Oatly Caffè Latte 6,1 15,2 Gut&Günstig Latte Macchiato light (Edeka) 6,5 16,2 Milsani Latte Macchiato weniger süß (Aldi) 6,5 16,2 REWE Bio Caffe Latte 7,2 18,0 Nescafé® Ready to Drink Typ Latte 7,7 19,2 Bärenmarke Eiskaffee 8,0 20,0 enerBio Caffè Latte zuckerreduziert (Rossmann) 8,2 20,5 Müller Müllermilch Typ Kaffee Espresso Macchiato 8,8 22,0 Quelle: Betrugstest.com

Tatsächlich ist der einzige getestete Kaffee-Drink ohne Zucker von Coffrigo. Der „Original Black Cold Brew Kaffee“ enthält kein einziges Gramm davon. Dagegen stecken im „Rauch Cafemio Espresso Macchiato“ ganze 11,1 Gramm auf 100 Milliliter und 25,7 Gramm auf 250 Milliliter.