Rewe: Preis-Hammer! Drei Produkte plötzlich teuer wie nie zuvor

Die Kunden erwarten einen großen Preis-Schock bei Rewe, denn mit Beginn des neuen Jahrs steigen die Kosten für gewisse Lebensmittel deutlich an. Insbesondere drei Produkte sind von der Preissteigerung besonders betroffen. Diese immensen Preissteigerungen liegen sogar deutlich über der aktuellen Inflationsrate.

Auf „X“ beobachtet und berichtet der „Rewe Preis-Bot“ über die aktuellen Preise der Rewe-Eigenmarke „Ja!“. Aber insbesondere im Januar wurden die Kunden aufmerksam, denn plötzlich wurde angekündigt, dass die Preise von 83 Produkten der Eigenmarke „Ja!“ angepasst werden. Dabei fallen drei Produkte besonders auf, denn so teuer waren diese noch nie.

Rewe: Schlechte Ernte und hohe Nachfrage

So sind in Zukunft Nüsse deutlich teurer bei Rewe. Mit einer Preissteigerung von 20 Prozent kostet der „Nussmix geröstet und gesalzen“ ab jetzt 1,79 Euro. Aber auch Waldnüsse werden mit einem aktuellen Preis von 2,99 Euro zukünftig 20 Prozent teurer. Fans von Nüssen müssen in Zukunft wohl tief in die Taschen greifen.

Wie „Ruhr24“ berichtet, liegt der immense Preisanstieg bei Nüssen insbesondere daran, dass die Transportkosten der Produkte deutlich gestiegen sind. Auch hat die Industrie in den vergangenen Jahren mehrere klimabedingt schlechte Ernten gehabt, was angesichts der hohen Nachfrage von Nüssen den Preis bei Rewe deutlich steigen lässt.

Neben Nüssen steigen aber auch die Kosten für das tiefgefrorene Wildlachsfilet immens. Dieses kostet mit einer Preissteigerung von 17 Prozent die Kunden ab jetzt 3,49 Euro. Die Joghurtdrinks von der Rewe-Eigenmarke „Ja!“, mit den Geschmacksrichtungen Erdbeere und Vanille wurden auch um 16 Prozent teurer und kosten zukünftig 0,99 Euro.

Lebensmittelpreise sind um rund 35 Prozent gestiegen

Neben der Rewe-Eigenmarke „Ja!“, steigen die Lebensmittelpreise allgemein weiter an. Wie die Verbraucherzentrale berichtet, sind seit 2020 die Lebensmittelpreise um rund 35 Prozent gestiegen. Auch wenn dies in Europa kein Einzelfall ist, herrscht in Deutschland wenig Transparenz darüber, wie die Lebensmittelpreise zusammengesetzt werden.

Wie „Ruhr24“ berichtet, wurden in Frankreich und Spanien bereits Preisbeobachtungsstellen eingerichtet, um preisliche Veränderungen zu beobachten und daher besser eindämmen zu können. Auch in Deutschland werden solche Maßnahmen gefordert. Da die zukünftigen Preisentwicklungen unklar sind, wird den Kunden empfohlen, die Preise von Artikeln zu vergleichen und auf Angebote zu achten, um im Alltag zu sparen.