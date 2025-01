Action: Produkt verfügbar oder vergriffen? Dieses Detail verrät es dir

Wer sich beim Einkaufen bei Action schon immer gefragt hat, ob ein gewisses Produkt noch verfügbar oder ob das entsprechende Produkt vielleicht sogar gar nicht mehr auf Lager ist, erfährt dies ganz einfach. Auf „TikTok“ teilt eine Nutzerin einen nützlichen Trick, den eigentlich nur Mitarbeiter kennen.

Bei seinem nächsten Einkauf bei Action sollte man in Zukunft genau auf die Preisschilder der Produkte achten. Bei einem genauen Blick fällt nämlich auf, dass auf diesen seltsame Zeichen zu sehen sind.

Action: Richtung der Pfeile hat eine Bedeutung

Auf vielen dieser Preisschilder sind nämlich blaue Pfeile zu sehen. Tatsächlich haben diese auch einen besonderen Hintergrund, denn sie zeigen an, dass von dem Artikel nicht mehr viel vorrätig ist. Dabei zeigt die Richtung des Pfeils sogar an, wie viel genau die Action-Filiale noch auf Lager hat.

Man sollte aufmerksam sein, denn wenn der blaue Pfeil nach links zeigt, dann bedeutet dies, dass von dem Artikel nur noch eine geringe Menge auf Lager ist. Wenn der Pfeil jedoch in die andere Richtung zeigt, also nach rechts, wissen die Kunden, dass die Aktion-Filiale mindestens noch einen Karton im Lager hat, wie die Userin auf „TikTok“ erklärt.

Es gibt jedoch noch ein weiteres Detail, auf das man bei seinem Einkauf bei Action achten sollte. Wenn der Barcode des Produktes nämlich durchgestrichen ist, dann sollte man nicht zu lange mit einem Kauf warten. Dies bedeutet nämlich, dass man das Produkt nicht einmal mehr nachbestellen kann.

Userin findet Betriebsgeheimnis im Netz

Durch diesen Insider-Tipp wissen Kunden in Zukunft ganz genau, ob ein Produkt noch ausreichend vorrätig ist oder ob man lieber schnell zugreifen sollte. In den Kommentaren freuen sich viele Kunden über diesen Hinweis und kündigen an, beim nächsten Besuch bei Action darauf zu achten. Die Mitarbeiter sind jedoch schockiert, dass die Userin diese Informationen herausgefunden hat.

In den Kommentaren beschwert sich ein Action-Mitarbeiter: „Das ist ein Betriebsgeheimnis, das weißt du schon, oder?“ Ein anderer Mitarbeiter erzählt: „Arbeite bei Action und darf es nicht mal meiner Familie erzählen.“ Jedoch ist das Betriebsgeheimnis wohl doch nicht so geheim, denn die TikTok-Userin berichtet, dass sie diesen nützlichen Tipp „an mehreren Stellen im Web gefunden“ hat.