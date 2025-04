Taliso Engel privat: Ein Blick hinter die Kulissen des Paralympics-Stars – schwerer Schicksalsschlag und neue Herausforderung

Taliso Engel ist nicht nur ein bekannter Para-Schwimmer, sondern auch in den sozialen Medien aktiv, wo er regelmäßig Einblicke in sein Leben und Training gibt. Auf Instagram und TikTok teilt er Inhalte, die sowohl seine Leidenschaft für das Schwimmen als auch seine persönlichen Interessen widerspiegeln. Doch wie sieht es mit seinem Privatleben abseits des Schwimmbeckens aus?

Hier erhältst du einen Einblick in die bewegende Geschichte von Taliso Engel und die verschiedenen Aspekte seines Lebens. Kürzlich musste er einen schweren Schicksalsschlag bewältigen. Außerdem erfährst du, wer seine Freundin ist und welche Herausforderungen als Nächstes auf ihn warten.

Taliso Engel privat: Das ist seine Freundin

Taliso Engel mit seiner Freundin Kim Mößner auf dem roten Teppich. Foto: IMAGO/Eibner

Taliso Engel, geboren am 4. Juni 2002 in Lauf an der Pegnitz, ist ein deutscher Para-Schwimmer, der sich trotz seiner Sehbehinderung zu einem der besten in seiner Disziplin entwickelt hat.

Im Alter von 16 Jahren gewann er bei der Europameisterschaft in Dublin die Bronze-Medaille in der Disziplin 100 Meter Brust- 2019 gewann er bei den Para-Weltmeisterschaften in London in dieser Disziplin die Gold-Medaille. Seine Erfolge setzten sich bei den Paralympics 2021 in Tokio fort, wo er die Goldmedaille über 100 Meter Brust gewann und einen neuen Weltrekord aufstellte. Bei den Paralympics 2024 in Paris brach Taliso Engel im Vorlauf einen neuen Weltrekord und verteidigte erfolgreich seinen Titel.

Bevor Taliso Engel an der kommenden Staffel von „Let’s Dance“ teilnimmt, möchten die Zuschauer sicherlich mehr über ihn und die anderen Kandidaten erfahren. Taliso ist 1,81 Meter groß und wurde im Sternzeichen Zwillinge geboren. Doch wer ist seine Freundin?

Nicht nur sportlich läuft es bei dem Paralympics-Star hervorragend, auch privat könnte es für den Para-Schwimmer kaum besser gehen. Seine Freundin Kim Mößner ist fast immer an seiner Seite und unterstützt ihn sowohl bei seinen Wettkämpfen als auch bei offiziellen Veranstaltungen wie der Sportler des Jahres Gala.

Die beiden haben sich bereits während ihrer Schulzeit kennengelernt. Auf Instagram, wo Taliso rund 13.500 Follower hat, teilt er hin und wieder gemeinsame Fotos mit Mößner. Wenn Taliso nicht für seine Vereine 1. FCN Schwimmen oder SG Bayer Leverkusen im Wasser trainiert oder Zeit mit Kim verbringt, studiert er Fitnesstraining und Management.

Taliso Engel privat: Schwerer Schicksalsschlag traf ihn

Bei dem Para-Schwimmer gab es leider nicht nur positive Ereignisse: Im Jahr 2023 traf Taliso Engel ein schwerer Schicksalsschlag. Nach einer schweren Mittelohrentzündung, die mit einem Trommelfellriss einherging, verlor er sein Hörvermögen auf dem rechten Ohr. Im Oktober 2023 erhielt er schließlich ein Cochlea-Implantat, eine Hörprothese für Menschen mit Hörverlust.

Bald erwartet den Paralympics-Star Taliso Engel eine aufregende neue Herausforderung: Er wird an der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teilnehmen und um den Titel kämpfen. Es wird spannend zu sehen, ob er auf dem Tanzparkett genauso glänzen wird wie im Schwimmbecken.

