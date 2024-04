Rewe: Neuer Service – doch viele Kunden schauen in die Röhre

Bei Rewe tut sich klammheimlich was. Einige Kunden konnten es bereits bemerken, kommen sie bereits in den Genuss eines neuen Einkaufserlebnisses. Und dabei geht es um die Öffnungszeiten.

Gerade für Arbeitnehmer ist der Ladenschluss oftmals ein Problem, verursacht er manchmal doch vor allem eines: Stress. Nicht nur Rewe-Kunden geraten hier und da mal in die Bredouille – und stehen bei ihrem Lieblingssupermarkt oder -discounter schnell mal vor verschlossenen Türen. Wie schön wäre es, wenn der Markt 24/7 offen hat? Bei Rewe ist das schon seit längerem möglich.

Rewe setzt auf vollautonome Filialen

Zuletzt sorgte Edeka mit einem neuen Einkaufsangebot für Furore. Im Rahmen eines Pilotprojekts in Schleswig-Holstein probiert sich der Supermarkt-Riese derzeit an einem vollautonomen Markt. Nach Ladenschluss können Kunden am Schönberger Strand auch weiterhin einkaufen gehen und geraten nicht mehr durch die Öffnungszeiten in Stress (hier mehr dazu).

Doch auch Rewe versucht sich seit einigen Jahren im autonomen Einkaufskonzept. „Für die Nahversorgung im ländlichen Raum testen wir seit März 2022 mit der ’nahkauf Box‘ vollautonome Walk-in Stores, die 24/7 geöffnet sind“, teilt Rewe auf Nachfrage dieser Redaktion mit. „Vor kurzem hat die siebte nahkauf Box in Hessen eröffnet.“ Aber das ist noch nicht alles.

Viele Kunden gehen leer aus

Denn tatsächlich ist bei Rewe eine regelrechte Revolution im Gange. „Mit Rewe Pick&Go testen wir darüber hinaus hybride und vollautonome Einkaufskonzepte. In München haben wir 2022 den ersten vollautonomen Rewe-Markt eröffnet, der ebenfalls ganztägig geöffnet ist.“ Doch nicht alle Kunden können den Service bereits nutzen. Bislang werden die Services nur in wenigen Filialen bundesweit angeboten.

Während die Supermärkte Edeka und Rewe auf dem vollautonomen Vormarsch sind, schauen Discounter-Kunden aktuell noch in die Röhre. Auf Nachfrage dieser Redaktion beim Konkurrenten Lidl heißt es: „Aktuell bieten wir den von Ihnen genannten Service nicht an.“ Bei Aldi Süd wolle man „aus Wettbewerbsgründen“ keine Angaben zum Thema machen.