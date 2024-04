Edeka führt große Änderung ein – Kunden können nach Ladenschluss einkaufen

Revolution bei Edeka! Bei dem Supermarkt-Riesen gibt es eine wegweisende Veränderung – zum Vorteil für die Kunden.

Edeka Alpen am Schönberger Strand (Schleswig-Holstein) startet ein neues Einkaufsangebot. Als erster Edeka-Pilotmarkt im Norden führt die Filiale den autonomen Betrieb nach Ladenschluss ein. Bedeutet: Du hast nach dem offiziellen Ladenschluss auch weiterhin die Möglichkeit deine Einkäufe zu erledigen!

+++Netto, Rewe und Co: Preis-Schock an der Kasse! Darum zahlst du an diesen Tagen oft mehr, als erwartet+++

Edeka kommt auch ohne Personal aus

„Mit dem innovativen Konzept reagieren Edeka Nord und Kaufmannsfamilie Alpen auf den Wunsch nach verlängerten Öffnungszeiten und begegnen gleichzeitig dem vorherrschenden Fachkräftemangel“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.

Seit April haben Kunden im Käptn’s Gang 3 die Möglichkeit, auch nach offiziellem Ladenschluss und am Sonntag ihre Einkäufe zu tätigen. Nach 14 Uhr kannst du den Edeka Alpen-Markt zur Zeit im autonomen Betrieb ohne die Anwesenheit von Marktpersonal besuchen.

+++Edeka warnt Kunden mit diesem Aushang – dann passiert, was passieren musste+++

Ausweitung des Projekts bereits in Planung

Doch wie läuft der Einkauf in dem Edeka ab? Über eine Bankkarte erhältst du in dieser Zeit Zugang zum Markt und kannst deinen Einkauf anschließend wie gewohnt erledigen. Das Alkoholsortiment steht dir erst nach Einlesen des Personalausweises oder Führerscheins zur Verfügung. Die Bezahlung erfolgt vor Verlassen des Marktes über drei Self-Checkout-Kassen bargeldlos.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Nach Anlaufen des neuen Angebotes am Schönberger Strand wird das Konzept des Hybridmarktes auch auf den Edeka Alpen-Markt in Hohwacht ausgeweitet werden. In enger Zusammenarbeit mit den selbstständigen Edeka-Kaufleuten werden darüber hinaus Einsatzszenarien an weiteren Standorten im Absatzgebiet von Edeka Nord geprüft“, heißt es von einer Edeka-Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion. Kunden dürfen also gespannt sein…