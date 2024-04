Netto, Rewe und Co: Preis-Schock an der Kasse! Darum zahlst du an diesen Tagen oft mehr, als erwartet

Supermärkte und Discounter wie Netto, Rewe und Co. sind dafür bekannt, teils täglich wechselnde Angebote anzubieten. So ist ein und derselbe Artikel je nach Tag zu einem ganz anderen Preis zu haben. Nur wer sich die Prospekte ansieht, kann da noch durchsteigen und ein Schnäppchen abgreifen.

Doch gibt es auch Tage, an denen dein Einkauf unverhofft teurer werden kann, auch wenn du vorher die Prospekte von Netto, Rewe und Co. studierst. Ganz besonders an einem Wochentag kann das schon mal passieren.

Es ist allgemeinhin bekannt, dass viele Menschen an Montagen nicht so gut drauf sind wie an anderen Tagen. Die neue Woche beginnt, fünf Tage Arbeit liegen vor einem und das Wochenende scheint in unerreichbarer Ferne. Du bist müde, hattest vielleicht noch keinen Kaffee und schon ist es passiert: Ein Fehler, ein Zahlendreher in der Rechnung – man kennt’s.

Genau damit haben vor allem Kassierer an Montagen zu kämpfen, wie eine ehemalige Branchenkollegin gegenüber dem „Focus“ verrät. So passiere den Kassierern montags eher mal ein Tippfehler an der Kasse. Zum Beispiel bei losem Obst und Gemüse. Das wird erst an der Kasse gewogen und die Warennummer muss im System eingegeben werden. Ein Zahlendreher und die drei Äpfel kosten plötzlich ein paar Cent oder sogar Euro mehr.

Kann mal passieren, sagt die ehemalige Kassiererin. Auch können am Montag mal Rabattaktionen vergessen werden, die erst ab diesem Tag zählen und noch nicht im System hinterlegt sind. Dann muss dieses erst aktualisiert werden – und bis dahin müssen die Kassierer die neuen Preise händisch eingeben.

Netto, Rewe und Co: Augen auf den Bon!

Doch was kann man tun, damit man nicht in diese Preisfalle tritt? Die Antwort ist simpel: Du musst dir nur den Kassenzettel anschauen. Am besten direkt nach dem Einkauf zur Seite treten und die Preise überprüfen. Fällt dir dann ein Fehler auf, kannst du sofort den Kassierer ansprechen, die Fehler korrigieren lassen und das Geld zurückbekommen.

Die wenigsten schauen aber nach dem Einkauf bei Netto, Rewe und Co. auf ihren Kassenbon. Und so passiert es immer wieder, dass sie mehr zahlen, als sie müssten. Nur weil sie nicht aufmerksam sind oder beim Einkaufen in Hektik geraten, kurz: Weil sie unter Zeitdruck stehen. Das kann natürlich an jedem Wochentag passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es an einem Montag geschieht, ist vermutlich noch einmal höher. Also, Augen auf beim Einkaufen – und vor allem Augen auf den Kassenbon!