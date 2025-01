Rewe revolutioniert Einkaufserlebnis – doch viele Kunden gehen leer aus

Revolution bei Rewe! In Niedersachsen hat die Supermarkt-Kette eine Neuheit eingeführt, die den Kunden ein einfacheres und bequemes Einkaufserlebnis verspricht. Der Weg dahin führt über eine Erweiterung einer festen Säule im Supermarkt: dem Einkaufswagen.

Hier hat Rewe eine Anpassung vorgenommen, gewissermaßen ein Gadget hinzugefügt. Die Kunden staunen darüber, ihre Meinungen gehen allerdings auseinander. Unser Partnerportal „News38“ hat über das Novum berichtet.

Rewe fügt Detail beim Einkaufswagen hinzu

Das ist mal was Neues: Die Rewe Familie Kayswal hat in Salzgitter Lebenstedt eine Halterung am Griff ihrer Einkaufwagen angebracht. Zunächst sorgte das bei den Kunden allerdings für Verwirrung. So fragten sich viele, wozu diese dienen soll. Hat das etwas mit dem neuen Bezahlsystem „Scan & Go“ zu tun, bei dem man per App selbstständig Produkte scannt und bezahlt, ohne sich an die Kasse stellen zu müssen?

Indirekt ja. Wie „News38“ auf Anfrage erfahren hat, handelt es sich bei der Erweiterung schlichtweg um eine Handyhalterung. „Damit möchte unser Kaufmann Mehmet Kaysal den Einkauf seiner Kund:innen noch komfortabler gestalten, da viele die Rewe-App nutzen, etwa, weil sie dort ihre digitale Einkaufsliste hinterlegt haben oder Rewe Bonus nutzen“, erklärt eine Unternehmenssprecherin den Gedanken dahinter.

Rewe-Händler agiert im Alleingang

„Mit der neuen Handyhalterung ist das Handy immer parat und dank eines integrierten Zahlenschlosses auch sicher“, heißt es weiterhin. Es könnte somit tatsächlich eine nützliche Ergänzung für viele Kunden darstellen.

Doch muss der Supermarkt gleich wieder enttäuschen. Denn nutzen können die Handyhalterung bisher ausschließlich Kunden der Kayswal-Filialen in Salzgitter Lebenstedt. „Eine flächendeckende Einführung derartiger Einkaufswagen ist nicht geplant", erfuhr „News38" auf Nachfrage.