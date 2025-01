Rewe: Neues Bonus-Programm geht nach hinten los – „Doch eher Kunden-Verarsche“

Rewe und Payback – für viele gehörte das einfach zusammen. Doch seit dem 29. Dezember 2024 ist die Zusammenarbeit zwischen dem Supermarkt und dem Bonussystem beendet – sprich: Kunden können keine Punkte mehr sammeln. Na ja, das stimmt nicht ganz, immerhin hat das Unternehmen jetzt „Rewe Bonus“ eingeführt.

Doch offenbar geht das Programm nach hinten los – die Kunden schimpfen im Netz.

Rewe: Bonus-Programm löst Kunden-Wut aus

Doch was ist eigentlich „Rewe Bonus“? Der entscheidende Unterschied zwischen Payback und dem Bonus-Programm der Supermärkte ist, dass die Kunden keine Punkte mehr sammeln. Stattdessen sammeln sie ein Guthaben in Form von Euro an. Bonusaktionen und Coupons sorgen dafür, dass das Guthaben wächst – und zwar beim Einkauf im Supermarkt oder online bei Rewe.

Bei „Rewe Bonus“ kann auch gemeinsam gesammelt werden. Bis zu zwei Personen können das neue Programm gemeinsam nutzen und ihr Guthaben aufstocken – klingt gut, doch offenbar hakt es bei der App an allen möglichen Stellen.

+++ Rewe-Kunde geht nachmittags einkaufen – er bereut es sofort: „Ganz dumme Idee“ +++

„Ja, es klingt so gut, aber leider ist es dann doch eher Kunden-Verarsche. Ich kaufe 1 Kiste Veltins für 17,– Euro und bekomme 6,00 Euro Bonus, den ich bei Rewe einlösen kann. Ich kann also bei Rewe für 6,00 Euro einkaufen und mit dem Bonus bezahlen. Ich kann aber auch die Kiste Veltins im Angebot für 11,00 Euro kaufen und mit den 6 Euro, die ich gespart habe, überall einkaufen“, kritisierte beispielsweise eine Kundin.

Doch damit nicht genug – auch ein anderer Kunde war verärgert. So meinte dieser: „Nur bedarf es noch ein wenig Optimierung der App. Barcode konnte eben nicht gescannt werden, da dieser viel zu groß angezeigt wird (Pixel 9 Pro XL). Habt noch ’ne Menge Arbeit vor euch. Wurde dann über den Kassenscanner gezogen, was sicherlich nicht im Sinne des Erfinders war.“

Rewe: Furore und Wirbel wegen Payback-Ersatz

„Welche Zahlungsmöglichkeit bietet Rewe direkt im Markt an? Früher konnte ich ja dann auch mit Payback bezahlen und es wurde der Betrag vom Konto eingezogen“, beschwerte sich ein weiter User. Doch Rewe nimmt die Kritik nicht nur hin – der Supermarkt reagiert auch prompt. So schreibt ein Mitarbeiter beispielsweise auf den Kommentar: „In unseren Märkten kannst du mit Karte oder Bargeld bezahlen. Über unsere App kannst du jetzt aber auch mit deinem Guthaben bezahlen, was du angesammelt hast.“

Und auch ein anderer Kunde textet aufgebracht: „Tolle Aktion, extra geschaut, dass ich über 30 Euro komme, damit ich die 5 Euro Startaktion nutzen kann. Blöd nur, dass der Leergutbon den Einkauf unter 30 Euro gedrückt hat und der Coupon nicht gezogen wurde. Am liebsten hätte ich meinen Einkauf da gelassen!“

Hier kannst du mehr User-Stimmen lesen:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anscheinend müssen sich die Kunden noch etwas an die neue App gewöhnen. Bleibt wohl nur zu hoffen, dass sie mit der Zeit angenommen wird.