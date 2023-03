Rewe, Edeka und Co: Überraschend! Wird nun auch noch dieses Genussmittel knapp?

Nicht schon wieder! Jetzt soll noch ein weiteres Genussmittel, dass du normalerweise bei Rewe, Edeka und Co. kaufen kannst, knapp werden. Und dabei liegt es gerade voll im Trend.

Nein – es sind nicht die Zigaretten – sondern ein immer beliebter werdendes alkoholisches Getränk. Das könnte demnächst bei Rewe, Edeka und Co. schwer zu bekommen sein.

Rewe, Edeka und Co: Alkohol wird knapp

Tequila wird auch in Deutschland immer beliebter. Laut der Regulierungsbehörde CRT sei das Export 2022 um 60 Prozent angestiegen. Die Nachfrage nach Tequila sei so stark gestiegen, dass man mit der Produktion mittlerweile nicht mehr nachkäme.

Denn die Agave, eine stachelige Pflanze, aus der der beliebte Alkohol hergestellt wird, wird knapper und knapper. Sieben Jahre braucht das Gewächs, um zu reifen. So schnell wird sich der Bestand also nicht erholen. „Es gibt einen massiven Mangel an Agaven in der Tequila-Industrie“, so ein Experte gegenüber der „Bild“.

Beliebte Cocktails auf Tequila-Basis:

Tequila Sunrise

Margarita

Long Island Ice Tea

Tequila wird teurer

Infolgedessen steigt auch der Preis für den guten Tropfen an (ebenso beim Bier).Die Agave kostete über Jahre hinweg nicht mehr als fünf bis sieben Pesos pro Kilogramm. Das entspricht in etwa 26 bis 36 Cent. Seit 2022 beträgt der Preis bereits 1,59 Euro. „Es ist ein Thema von Angebot und Nachfrage“, wie der Experte weiter ausführt. So kostet auch der fertige Tequila mittlerweile 16 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Trotz wachsendem Beliebtheitsgrad gibt es in Europa noch vergleichsweise wenige Marken, die die Spirituose an den Markt bringen. Daher ist der Wettbewerb noch recht entspannt, die Preise aber auch weniger moderat. Firmen bewerben ihr Produkt mit besonderer Qualität und Exklusivität, was die Preise darüber noch anfeuert.