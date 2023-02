Rewe, Penny und Co: Vernichtendes Urteil für Heinz-Ketchup! SIE hängen das Marken-Produkt ab

Wer Ketchup mag, der kommt kaum um den von Heinz herum. Die Würzsoße aus Tomatenmark der namhaften Marke gibt es bei Rewe, Penny und Co. schon seit Jahren zu kaufen und viele Kunden greifen immer wieder zu dem vertrauten Produkt.

Doch beim Ökotest ist der Ketchup zuletzt kräftig durchgerasselt. Stattdessen machten alternative Marken von Rewe, Penny und Co. das Rennen.

Rewe, Penny und Co: Heinz stinkt ab

Es muss nicht immer teure Markenware. Auch günstigere Artikel können im direkten Vergleich gut mithalten oder sogar die bekannten Produkte übertreffen – so auch in diesem Fall. Dabei tritt Heinz gegen 19 andere Ketchup-Marken an. Der Riese macht hier allerdings keine gute Figur.

Und zwar hat das Labor darin Schimmelpilzgift nachweisen können. Das könnte daran liegen, dass bei der Zubereitung zu reife oder sogar schon schimmelige Tomaten verwendet werden. Laut EU-Richtlinie darf das Schimmelpilzgift mit dem Namen Alternariol (AOH) höchstens in einer Konzentration von zehn Mikrogramm pro Kilogramm vorliegen. Bei Heinz ist sie etwa fünf Mal so hoch. Zudem enthält der Ketchup mit einem über 25 Prozent liegenden Anteil besonders viel Zucker.

Schimmelpilzgift-Problem bei Ketchup

Doch nicht nur Heinz hat ein Problem mit zu hoher Schimmelpilzgiftkonzentration. Auch fünf weitere getestete Sorten weisen einen erhöhten Anteil des Inhaltsstoffes auf. Mit zu viel Zucker und Gift ist der namhafte Ketchup für den Preis von 2,99 Euro pro 500 Milliliter eindeutig zu teuer und bekommt daher nur die schlechteste Note: „ungenügend“.

Deutlich besser hat das Verbrauchermagazin „Öko Test“ dahingehend die Rewe-Eigenmarke „Beste Wahl Tomaten Ketchup fruchtig“ für 1,98 Euro bewertet. Dieser und der „Werder Tomaten Ketchup“ für 2,54 Euro sowie der „Rapunzel Tomaten Ketchup, bio“ für 4,21 Euro erhalten die Note „gut“. Noch besser schneiden „Zwergenwiese Tomaten Ketchup bio“ (3,29 Euro) und dann überraschend sogar noch der Penny-Eigenmarken Tomaten Ketchup für gerade einmal 1,69 Euro ab.