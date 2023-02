Penny-Kunden haben klare Forderung – jetzt reagiert der Discounter

Trotz Inflation und steigender Preise – eine Produktsorte ist bei Kunden von Penny offenbar weiterhin auf dem Vormarsch. Denn laut dem Discounter wächst die Bio-Nachfrage weiter an.

Diesem Verlangen kommt Penny jetzt noch mehr entgegen und baut sein Bio-Sortiment weiter aus. Kunden, denen Nachhaltigkeit besonders am Herzen liegt, werden sich freuen.

Penny verkündet neue Bio-Kooperation

„Wir sehen aktuell zwei Tendenzen. Zum einen ist die Nachfrage nach Bio-Produkten ungebrochen, trotz der auf breiter Front steigenden Lebenshaltungskosten. Zum anderen nimmt dabei aber auch die Preissensibilität der Kundinnen und Kunden zu. Mit unserer soeben geschlossenen Kooperation mit Naturland setzen wir gezielt ein Zeichen, dass wir mit unseren rund 2.200 PENNY-Märkten den heimischen Bio-Gedanken weitertragen wollen. Es darf nicht dazu kommen, dass der Trend zur Umstellung auf Bio an Fahrt verliert oder sich gar umkehrt“, wird Philipp Stiehler, Geschäftsführer REWE Group Buying, in der Pressemitteilung deutlich.

Seit Montag (13. Februar) hat Penny somit offiziell einen neuen Bio-Partner an seiner Seite. Im vergangenen Jahr habe der Discounter nach eigenen Angaben den Bio-Umsatz bereits um mehr als zehn Prozent steigern können. Aktuell führt Penny unter der Eigenmarke Naturgut rund 300 Bio-Artikel im Sortiment. Mit Naturland sollen nun weitere Bio-Produkte folgen.

Damit macht Penny es seinem Discounter-Rivalen Aldi nach. Denn Aldi Süd und Aldi Nord kündigten vor wenigen Wochen ebenfalls an, bereits im ersten Halbjahr 2023 schon ausgewählte Naturland-Produkte in ihren Filialen anzubieten. Bei Penny wird als erstes die Naturland-zertifizierte Haferkleie den Weg in das Sortiment finden.