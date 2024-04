Aldi, Edeka und Co.: Kunden schauen bei diesem Produkt genauer hin – und fallen vom Glauben ab

Immer häufiger macht sich im Netz der Unmut der Kunden von Aldi, Edeka und Co. über verschiedene Produkte breit. So werden regelmäßig Fotos und Infos über neue Mogelpackungen und versteckte Preiserhöhungen in den sozialen Medien geteilt, was immer wieder zu heftigen Diskussionen führt.

Aber auch veränderte Rezepturen sind häufig ein Thema. Ein Edeka-Kunde hat auf der Plattform Reddit ein Foto eines beliebten Produkts der Edeka-Eigenmarke geteilt, bei dem ebenfalls an der Zutatenliste geschraubt wurde. Doch mit dieser Änderung ist Edeka nicht allein.

Aldi, Edeka und Co.: Räuchertofu in der Kritik

Mit den Worten „Leute, was hat das eigentlich noch mit Räuchertofu zu tun?“ beginnt der Beitrag auf Reddit. In diesem teilt ein Kunde von Edeka zwei Fotos vom Räuchertofu der Eigenmarke „My Veggie“. Dazu schreibt er: „Foto 1: neuer, aktueller Räuchertofu. Foto 2: der Räuchertofu früher“. Die Unterschiede sind deutlich zu erkennen, denn während der ältere Tofu sehr dunkelbraun ist, hat der neuere Tofu eine viel hellere Farbe. Der Nutzer schrieb darunter: „Meine kurze Recherche hat auch ergeben, dass er mal 63% Sojabohnen hatte, dann irgendwann nur noch 58% und bei meiner Packung hier sind es nur noch 57%!? Ist das jemandem aufgefallen?“, fragte er.

Doch nicht nur der Räuchertofu der Edeka-Eigenmarke ist von dieser Rezepturänderung betroffen. Auch in anderen Supermärkten wie Aldi und Rewe konnten Kunden dieses Phänomen beobachten.

„Scheint im Trend zu liegen“

Auch den anderen Kunden von Aldi, Edeka und Co. ist diese Veränderung bereits aufgefallen. „Scheint im Trend zu liegen. Der von Lidl ist ähnlich schwach geräuchert“, bestätigte ein anderer User und auch ein weiterer Kunde schrieb unter dem Beitrag, dass der Räuchertofu von Rewe zuletzt auch plötzlich so aussah. „Die Discounter haben alle ihren Tofu geändert“, findet ein anderer Kunde.

Dass so viele Supermärkte wie Aldi, Edeka, Rewe und Co. die Rezeptur ihres Räuchertofu offenbar angepasst haben, finden viele Kunden ziemlich schade. Schließlich kaufen sie nicht ohne Grund den Räuchertofu und nicht das normale Produkt. „Daumen drücken, dass die dunklen Räuchertofus bald wieder zurückkommen“, brachte es ein Verbraucher auf den Punkt.