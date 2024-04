Netto stellt Sortiment um – auf diese Produkte müssen Kunden jetzt verzichten

Netto-Kunden sollten jetzt besser weiterlesen. Denn einigen Produkten geht es nun an den Kragen – zumindest werden sie für die Kunden nicht mehr unter dem gewohnten Label verkauft werden.

Netto räumt auf! In den vergangenen Monaten hat der Discounter-Riese sein Sortiment verändert. Konkret geht es um das Bio-Sortiment. Dort stand eine große Wende an. Doch was bedeutet das konkret für Kunden?

Netto stellt sein Bio-Sortiment kräftig um

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, soll mit einem Relaunch die Eigenmarke BioBio noch prominenter präsentiert werden. BioBio trägt jetzt auch das Naturland-Label. „Willkommen im BioBio-Land“ bewirbt Netto die Produkte. So will der Discounter seinen Kunden zu verstehen geben: Die Marke wurde ordentlich aufgewertet!

Hört sich doch eigentlich gut an. Doch diese Entwicklung hat auch weitere Konsequenzen für die Marke Naturkind. Das Label setzte seit Beginn auf Verbandsqualität. Noch vor zwei Jahren gab es rund 80 Naturkind-Produkte in den Netto-Regalen zu finden. Online hat sich diese Zahl mittlerweile auf 23 verringert.

Netto äußert sich nicht zu der Zukunft von Naturkind

Ein Beispiel dafür sind die Pommes von Naturkind. Hier setzt Netto jetzt auf das BioBio-Sortiment. Kunden finden unter der Marke Naturkind jetzt nur noch Artikel wie zum Beispiel Kinderbrei und Tiefkühlprodukte.

Wie es mit Naturkind weitergeht, dazu wollte sich Netto nicht öffentlich äußern. Doch der Discounter betont, dass er schon jetzt mehr Bio-Lebensmittel anbiete als die Konkurrenz. Es sei eine Erweiterung des Sortiments geplant – und das ohne eine gesetzte Grenze! Netto-Kunden dürfen sich also auf etwas gefasst machen. Bleibt abzuwarten, was noch alles auf sie zukommen wird – für Bio-Liebhaber ist diese Entwicklung sicherlich eine positive Nachricht.