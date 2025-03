Rewe, Edeka & Co: Lohnen sich Bonusprogramme wirklich? Experte rät zum „Fremdgehen“

Rewe, Edeka und zahlreiche andere Supermärkte und Discounter locken ihre Kunden mit Bonusprogrammen an. Dadurch sollen Nutzer beim Einkaufen bares Geld sparen, doch auch die Unternehmen selbst profitieren.

Rewe, Edeka und Co. erhalten wichtige Daten und binden ihre Kunden durch die Bonusprogramme. Doch genau auf diese Masche solltest du auf keinen Fall hereinfallen, wie ein Experte berichtet.

Rewe, Edeka und Co: Preisvergleich lohnt sich

Wenn du richtig sparen möchtest, solltest du dich von den vermeintlich guten Angeboten der Bonusprogramme nicht blenden lassen, und die Preise bei Rewe, Edeka, Lidl und Co. vergleichen. Du wirst dabei schnell feststellen: Woanders gibt es oft ein noch besseres Schnäppchen!

+++ Auch interessant: Rewe und Edeka schlagen Aldi & Lidl ein Schnippchen – Kunden sehen es deutlich +++

Carsten Kortum, Handelsprofessor an der DHBW Heilbronn rät dazu, Preisvergleichsportale zu nutzen. Dazu bieten sich beispielsweise Marktguru und Kaufda an.

+++ Passend dazu: Rewe, Edeka und Co.: Eier-Krise ausgerechnet zu Ostern? Kunden schwant Übles +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Experte rät zum Fremdgehen

Wenn du möglichst viele und hohe Rabatte abgreifen möchtest, solltest du „möglichst viele verschiedene Programme nutzen“, wird er von der „Frankfurter Allgemeine“ zitiert. Er kommt zu dem Entschluss: „Fremdgehen im Supermarkt lohnt sich.“ Kunden von Rewe, Edeka und Co. sollten also die Augen offen halten – zumindest was die Produkte angeht. Laut des Experten lohnt es sich vor allem dann zuzuschlagen, wenn die Rabatte besonders hoch sind, da solche Deals selten sind.

Hier mehr lesen:

Er geht sogar davon aus, dass Rewe, Edeka und Co. loyalen Kunden künftig noch seltener und zudem geringere Rabatte über die Bonusprogramme gewähren. Der Grund: Unternehmen wollen vor allem Neukunden mit den Angeboten locken. Die Programme lohnen sich dann immer weniger! Günstige Produkte auf Vorrat zu kaufen, ist also durchaus sinnvoll – zumindest wenn sie nicht allzu schnell ablaufen.