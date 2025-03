Rewe, Edeka und Co.: Eier-Krise ausgerechnet zu Ostern? Kunden ahnen Böses

Wird es in diesem Jahr etwa weniger Eier zu Ostern bei Rewe, Edeka und Co. geben? Das Ei gehört zu Ostern wie der Deckel auf den Topf. Vor allem Kinder lieben es, sie kurz vor den Feiertagen bunt anzumalen. In vielen Familien gehört das schon zur Tradition dazu. Dieses Jahr könnte es aber ein wenig anders ablaufen…

Aktuell hat nämlich auch die USA ganz schön mit der Vogelgrippe zu kämpfen. Das bedeutet vor allem ein Engpass bei den Eiern. Hier soll nun auch Deutschland ein wenig aushelfen, obwohl hierzulande das Ei auch ziemlich gefragt ist. Droht jetzt den Kunden von Rewe, Edeka und Co. etwa ein leeres Eier-Regal zu Ostern?

Eier-Knappheit in Deutschland?

Bereits bei Ländern wie Dänemark oder Schweden haben die USA nach Eiern gefragt. Ob sie auch an mehr Eiern aus Deutschland interessiert sind, ist bislang nicht bestätigt. Nach Angaben des Bundesverbands Ei werden aber bereits kleine Mengen in die USA exportiert. Was bedeutet das aber jetzt konkret für unser Osterfest?

Dass die Eier immer teurer werden, ist Fakt. Das liegt vor allem daran, dass viele Landwirte aktuell Probleme haben, den Bedarf zu decken. Der Selbstversorgungsgrad lag 2023 nämlich bei 73 Prozent. Der Wert zeigt laut Statistischem Bundesamt an, in welchem Umfang die Erzeugung der heimischen Landwirtschaft den Bedarf decken kann. Zwar stieg die Produktion im vergangenen Jahr – wirklich ausreichend ist das aber noch nicht.

Denn gerade im Bio-Bereich kommt es mal vor, dass es keine bis kaum mehr Ware gegen Ende der Woche gibt – und das, obwohl die Preise in den vergangenen Monaten und Jahren ordentlich angezogen haben. Diese sind nämlich laut dem Statistischen Bundesamt um rund 40 Prozent gestiegen. Aus diesem Grund greifen immer mehr Märkte auch auf große Mengen über einen Vermarkter zurück, um weiterhin auch günstige Eier anbieten zu können. Laut Experten ist aber mit keiner Eier-Knappheit zu Ostern hier in Deutschland zu rechnen.