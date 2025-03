Rewe-Kunden in Filiale perplex – schon am Eingang fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen

Supermärkte und Discounter wie Rewe, Edeka, Aldi und Lidl entwickeln sich stetig weiter. Immer mehr Unternehmen setzen jetzt beispielsweise auf das sogenannte „Pick and Go“-Konzept in ihren Filialen.

Dabei handelt es sich um ein modernes Einkaufs- und Bezahlverfahren, bei dem Kunden Produkte aus den Regalen nehmen und auch die Bezahlung im Anschluss ohne Kassierer verläuft. Rewe bietet so ein Konzept schon länger an, doch in einem Store sind Kunden jetzt perplex.

Rewe bietet neuen Shop an

Am Frankfurter Flughafen gibt es jetzt einen Supermarkt von Rewe to Go. Hier gibt es ebenfalls keine typischen Kassen mit Kassierern. Wie das neue System funktioniert, erklärt der Flughafen auf seinem Instagram-Profil.

+++ Auch interessant: Aldi, Rewe, Lidl und Co.: Märkte nehmen Pfandflaschen nicht mehr an – und verdienen noch an dir +++

Am Eingang dürfte es Kunden bereits wie Schuppen von den Augen fallen. Sie müssen zunächst ihre Kreditkarte oder EC-Karte scannen, die ihnen im Anschluss den Einlass gewährt. Im Laden angekommen, nehmen sie sich alle Produkte, die sie brauchen, aus den Regalen. Die intelligenten Kameras in der Filiale erfassen dabei die Artikel und beim Verlassen des Ladens wird der Gesamtbetrag direkt von der Karte abgebucht. Die Mitarbeiterin des Flughafens ist sich sicher: „Einkaufen war noch nie so einfach!“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

+++ Passend dazu: Rewe und Penny: Kunden stehen vor Getränke-Regal – und staunen nicht schlecht, als sie IHN sehen +++

Kunden sind perplex und äußern Kritik

In den Kommentaren des Instagram-Posts sind User äußerst perlex. Sie fragen beispielsweise: „Wow, das funktioniert wirklich?“ Einige finden das Konzept von Rewe hingegen nicht sonderlich toll.

Hier mehr lesen:

„Braucht kein Mensch“, „Nee sorry, ist mir zu unpersönlich“, „So etwas sollte man nicht unterstützen“ und „Funktioniert nur, wenn man alleine ist. Sobald da zehn Leute drinnen sind, ist das System überlastet“, kommentieren sie die Rewe-Neuerung.