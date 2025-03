Rewe und Edeka schlagen Aldi & Lidl ein Schnippchen – Kunden sehen es deutlich

Gerade erst ließen Rewe und Edeka die Bombe platzen, dass sie beliebte Produkte in die Supermarkt-Regale zurückholen. Dabei soll es sich um die Kaffee-Produkte der Marken Jacobs, Senseo und Tassimo handeln. Alle Infos dazu erhältst du hier >>>.

Dass Rewe und Edeka aber gegen die Discounter-Konkurrenten Aldi und Lidl im vergangenen Jahr kaum ankamen, dürfte kaum einem Verbraucher aufgefallen sein. Doch eine Untersuchung bringt jetzt deutliche Details ans Licht.

Rewe und Edeka: Jetzt herrscht Gewissheit

Wie eine Untersuchung der Umsatzentwicklung im deutschen Lebensmittelhandel jetzt aufdeckt, hatten Rewe und Edeka im Vorjahr Marktanteile an Aldi und Lidl verloren. Mit ein Grund dafür sei laut dem Handelsexperten Thomas Roeb die „Abschwächung der Inflation“ gewesen.

Edeka und Rewe hätten damals den Fehler begangen, „zu großzügig mit ihren Preissteigerungen umgegangen“ zu sein. Aldi und Lidl hätten so leichtes Spiel gehabt, sich gegen die Supermarkt-Konkurrenz durchzusetzen und sich wichtige Marktanteile zu sichern. Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet.

Supermärkte holen sich Anteile zurück

Denn zum Teil haben Rewe und Edeka die zuletzt verlorenen Marktanteile wieder zurückgeholt. So hätte sich Rewe den Untersuchungsdaten zufolge von 21,2 auf 21,4 Prozent gesteigert, Edeka dagegen machte den Sprung von 25,3 auf 25,8 Prozent. Dies sei unter anderem auch auf die Übernahme von Real-Märkten zurückzuführen. Außerdem hätten Verbraucher inzwischen wieder deutlich mehr Geld zur Verfügung und würden so wieder vermehrt in den Supermarkt-Filialen einkaufen.

Aldi und Lidl lassen sie damit weit hinter sich. Denn während Lidl gerade mal 17,9 Prozent der Marktanteile erwirtschaftete, schafften es die Aldi-Brüder zusammen im Vorjahr gerade mal auf 11,2 Prozent.