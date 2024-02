Rewe, dm und Co. reicht es! Märkte müssen zu dieser Maßnahme greifen

In Deutschland sind über 3 Millionen Menschen von Ernährungsarmut betroffen, Tendenz steigend. Immer mehr Menschen stehen am Ende des Monats vor einem leeren Kühlschrank und wissen nicht, was sie essen sollen. Die Tafel Deutschland soll bei diesem Problem Abhilfe leisten – doch das ist gar nicht so einfach.

36 Prozent der Tafeln haben bis zu 50 Prozent mehr Kunden als noch vor einigen Jahren. Besonders seit Kriegsbeginn ist dieser Anstieg bemerkbar.

Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen und Unterstützung zu bieten, hat share gemeinsam mit Rewe, dm und sogar Sat.1 eine Initiative gestartet.

Rewe, dm und Co.: Initiative gegen Ernährungsarmut

Die soziale Marke share hat gemeinsam mit Rewe, dm und SAT.1 eine deutschlandweite Kampagne gestartet. Zur Kampagne gehören TV-Sports genauso wie Aufsteller in den Supermärkten. „Immer mehr Menschen sind auf Tafeln angewiesen, doch die Spenden steigen nicht im gleichen Maße oder gehen sogar zurück. Ziel unserer Aktion ist es, Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen und betroffene Menschen zu entstigmatisieren“, sagt share Co-Gründer Ben Unterkofler darüber.

Auch interessant: Rewe in NRW eröffnet außergewöhnlichen Supermarkt – Kunden merken es sofort an der Kasse

Bei Sat.1 wird dem Thema Ernährungsarmut auch im regulären Fernsehprogramm an mehreren Stellen Sichtbarkeit gegeben. Gemeinsam mit Tafel-Botschafter und Moderator Jörg Pilawa wird auf die Initiative aufmerksam gemacht.

Mit dieser Kampagne wollen Rewe, dm, Sat.1 und Share auf die Arbeit der Tafel Deutschland aufmerksam machen. Foto: dm Newsroom

Snacks kaufen und helfen

„Jeder Kauf von insgesamt acht share-Snackprodukten sorgt dafür, dass Tafel Deutschland Lebensmittel für eine Mahlzeit retten kann – erkennbar an den grünen „jetzt helfen & gewinnen“-Stickern“, heißt es in der Pressemitteilung dazu. Alle Käufe können durch Scannen des QR Codes auf dem gekauften Produkt an dem SAT.1-Gewinnspiel www.jede-hilfe-ein-gewinn.de teilnehmen. Hier können neben Tickets für TV-Shows auch Einkaufsgutscheine gewonnen werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Aktion läuft bis zum 31. März. Die Handelspartner Rewe und dm begleiten die Kampagne mit umfangreichen Plakaten, Displays und Aufstellern in den Filialen.