Kunden von dm, Rossmann und Co. nutzen After-Sun-Produkte – dann wird es unangenehm

Nicht nur Sonnencreme ist bei den aktuellen Temperaturen unerlässlich. Wer sich bei der derzeit besonders starken Sommer-Sonne nach draußen wagt, sollte nicht nur davor auf ausreichend Schutz setzen.

Auch danach ist die richtige Pflege der Haut unerlässlich – gerade auch, um mögliche Sonnenbrände schnell wieder zu heilen. Viele Kunden von dm, Rossmann und Co. greifen im Creme-Regal so auch immer wieder zu After-Sun-Artikeln. Doch dabei sollten sie auf die Formel „Weniger ist mehr“ setzen, empfehlen jetzt Experten.

Kunden greifen bei After Sun bei dm & Rossmann zu

Im Gegensatz zu herkömmlicher Bodylotion wurden After-Sun-Produkte speziell dafür entwickelt, die Haut mit Inhaltsstoffen wie Aloe Vera schnell zu beruhigen, zu kühlen und nach einem ausgiebigen Sonnenbad zu heilen.

Laut „Chip.de“ kann After Sun von dm, Rossmann und Co. aber auch dabei helfen, Hautschäden vorzubeugen und eine schöne und gleichmäßige Bräune länger zu erhalten. Doch Kunden von dm, Rossmann und Co. sollten sich vor der Anwendung zunächst fragen, wie intensiv sie der Sonne überhaupt ausgesetzt waren. Denn nach einem kurzen Spaziergang ist die Haut natürlich deutlich weniger dehydriert, sodass einfache Bodylotions schon wieder ausreichen können, um die natürliche Feuchtigkeitsbalance wieder herzustellen.

Sonnenanbeter sollten nicht übertreiben

Nach einem ausgiebigen Tag am Wasser bietet sich dagegen die Verwendung von After-Sun-Produkten von dm oder Rossmann an. Doch dabei sollten Sonnenanbeter nicht übertreiben. Denn da die reichhaltige Formel wie eine Art Wärmespeicher wird, kann sie bei Sonnenbrand eine unangenehme Reaktion hervorrufen und sogar zu Schwellungen fördern.

„Chip.de“ empfiehlt deshalb, After-Sun-Produkte erst gut zwei Stunden nach dem letzten Sonnenbrand aufzutragen und nicht direkt auf die verbrannten Hautstellen zu geben. Außerdem sollten Kunden von dm, Rossmann und Co. dringend das Ablaufdatum sowie die Konsistenz und den Geruch der Produkte beachten, denn im schlimmsten Fall könne auch das Hautinfektionen auslösen. Wer haltbare After-Sun-Artikel in Maßen verwendet, kann sie auch jeden Tag anwenden, um länger Spaß an der Sommerbräune und seiner Haut zu haben.