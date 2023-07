Rewe bietet Click & Collect an – doch Kunden finden entscheidenden Haken

Bei Rewe greifen viele Kunden seit geraumer Zeit auf das sogenannte Click & Collect zurück. Der Service kommt bei einigen Kunden bestens an. Manche Kunden üben jedoch auch Kritik. Aber der Reihe nach.

Spätestens seit der Corona-Pandemie erfreuen Angebote wie das Click & Collect sich im Einzelhandel größter Beliebtheit. Vor Jahren waren es die Lockdowns, die dazu führten, dass sich in Einzelhandelsläden nur eine geringe Zahl an Personen gleichzeitig aufhalten durften. Daher boten Einzelhandels-Ketten wie Rewe diverse Services wie das Click & Collect an. Dabei können Kunden im Internet ihre Einkäufe bereits auswählen und zahlen. Die Einkäufe werden dann im Markt zusammengestellt und müssen vom Kunden nur noch schnell abgeholt werden.

Rewe: Verwirrung im Click & Collect

Wie sich anschließend herausstellte, ist das Click & Collect nicht nur in Pandemie-Zeiten zur Kontakt-Reduzierung besonders beliebt. Auch jetzt nutzen es viele Kunden bei Rewe und anderen Einzelhandels-Ketten sehr gern, um Zeit zu sparen. Allerdings ist bei Click & Collect nicht alles Gold, was glänzt – wie manche Kunden immer wieder feststellen müssen. Auf der Facebook-Seite von Rewe führten manche Kunden zuletzt den einen oder anderen Kritikpunkt an.

So schrieb beispielsweise eine Kundin: „Noch nie habe ich meinen Einkauf so bekommen wie ich ihn bestellt habe. Warum werden denn nicht verfügbare Artikel überhaupt auf der Website angeboten?“

Rewe-Kundin irritiert

Was die Kundin so ärgert: Als sie beim Abholen feststellte, dass bestimmte Produkte nicht in ihren Einkaufstüte waren, ist sie jeweils in den Markt gegangen. Doch um genau diese Zeit zu sparen, hatte sie sich zuvor für den kauf via Click & Collect entschieden. Das besonders Brisante: Im Markt findet sie dann regelmäßig die fehlenden Produkte in den Regalen. Daher fragt sie entsetzt:: „Wie kann das sein?“

Außerdem gebe es regelmäßig das Problem, dass die Einkaufskörbe vom Personal äußerst unglücklich eingeräumt werden, heißt es. „Cocktailtomaten haben keine Chance gegen 4 Liter auf ihnen liegende Milch“, so die Beschwerde einer Kundin.

Rewe reagiert

Die Reaktion von Rewe: „Leider können wir in unserem Onlineshop aktuell nicht anzeigen, wenn wir Produkte kurzfristig nicht mehr auf Lager haben. Ab und zu kommt es deshalb vor, dass wir dir für einige deiner bestellten Produkte ähnliche Ersatzartikel anbieten.“

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte also den traditionellen Weg wählen und im Markt seines Vertrauens einkaufen.