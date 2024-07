Rewe und Edeka: Kurz nach Verkauf geht die Nachricht um – es geht um dieses Bier

Ob zum Grillen, am See oder einfach so zwischendurch – das Bier gehört schon lange zu einem der beliebtesten Erfrischungsgetränke und ziert in etlichen Supermärkten eine Vielzahl der Regale. Wer noch Auto fahren muss oder einfach so auf Alkohol verzichtet, der kann inzwischen bei Rewe und Edeka auch auf alkoholfreie Alternativen zurückgreifen.

Doch aktuell ist bei diesem Produkt Vorsicht geboten, denn die alkoholfreie Variante enthält fälschlicherweise doch Alkohol. Darauf solltest du achten, wenn du bei deinem nächsten Bier auch wirklich nüchtern bleiben möchtest.

Rewe und Edeka: Bier-Liebhaber schauen zweimal hin

Die Hirsch Brauerei Honer GmbH teilt in einer Pressemitteilung mit, in einige Sixpacks der „Hirsch Alkoholfreie Weisse“ könnte sich alkoholhaltiges Bier eingeschlichen haben. Genauer gesagt ist in den entsprechenden Flaschen „Hirsch Hefe Weisse“ enthalten. Wer zuletzt die alkoholfreie Alternative dieses Herstellers bei Rewe und Edeka gekauft hat, der sollte beim Öffnen der Sixpack-Kartonagen aufmerksam sein und betroffene Produkte in dem Markt, in dem sie es erworben haben, zurückgeben. Entweder kann die Ware umgetauscht oder der Verkaufspreis zurückerstattet werden.

Sind andere Produkte des Herstellers auch betroffen? Für diese Frage gibt es zunächst Entwarnung. „Nur die Umverpackung mit der Aufschrift „Hirsch Alkoholfreie Weisse“ enthalte demnach falsche Flaschen“, heißt es in einem Bericht vom „Merkur“.

Alle weiteren Flaschen mit der Aufschrift „Hirsch Hefe Weisse“ enthalten den entsprechenden Alkoholgehalt und weisen keine verringerte Qualität auf. Wer zuletzt bei Rewe und Edeka das besagte Bier-Getränk gekauft hat, sollte vor dem Durststillen also lieber etwas genauer hinschauen.