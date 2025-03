Rewe: Nachricht zum Bonus-Programm geht um – Kunden platzt der Kragen! „Schwachsinn“

Längst haben Kunden es eingesehen, dass es nichts mehr bringt, bei Rewe die Payback-Karte zu zücken. Denn in diesem Jahr hat der Supermarkt-Riese sein eigenes App-betriebenes Bonus-Programm mit dem klangvollen Namen „Rewe Bonus“ gestartet.

Doch hält es das, was es verspricht, und lässt es Kunden profitieren? Verbraucherexperte Ron Perduss, der regelmäßig bei „DER WESTEN klärt auf“ neue Produkte und Unternehmen unter die Lupe nimmt, hat da ganz deutliche Zweifel. Was er von „Rewe Bonus“ hält, kannst du hier nachlesen >>>. Aber auch die Kunden scheinen sich einfach nicht mit dem neuen Bonus-Programm anfreunden zu können, wie aktuelle Reaktionen zeigen.

„Rewe Bonus“ ist für Kunden „reine Verarsche“

Dass der Spar-Vorteil beim „Rewe Bonus“ deutlich geringer ausfällt, als Kunden gedacht haben, wurde auch schon beim Traditionsprogramm Payback deutlich. Denn für vermeintliche Rabatte zahlen Kunden laut Verbraucherschützern einen hohen Preis, nämlich ihre persönlichen Daten. Darüber hinaus werden sie auch mit psychologischen Tricks zum Kauf animiert, so etwa mit zeitlich begrenzten Spar-Angeboten. Mehr dazu erfährst du hier >>>.

+++ Rewe macht es offiziell – jetzt ist es klar und deutlich zu sehen +++

Auch die Kunden scheinen mittlerweile dahinter gekommen zu sein, wie sich jetzt auf Facebook zeigt. Eigentlich wollte Rewe seine Kunden mit seiner Werbung mit Werbegesicht Thomas Müller erneut dazu animieren, sich beim Bonus-Programm anzumelden. Aber die Kunden scheinen davon schon längst die Nase voll zu haben. „Payback hat dank Edeka und Netto jetzt ca. 2 Mio. Nutzer mehr! Das Rewe-Bonus-Programm ist meiner Meinung nach reine Kundenverarsche“, ist sich so etwa eine Frau sicher. Mit ihrem Unmut ist sie aber nicht alleine.

„Payback hat mir besser gefallen“

Viele scheinen „Rewe Bonus“ bereits ausgiebig getestet zu haben, wie über 100 Kommentare unter der Supermarkt-Werbung bei Facebook zeigen. So packt eine Kundin aus: „Anfänglich war ich begeistert, aber nachdem ich trotz Einkäufen zwischen 30 und 50 Euro manchmal keine, ansonsten nur im Cent-Bereich Bonus-Punkte gesammelt habe, bin ich nicht mehr so begeistert.“ Auch der „Booster“, mit denen man laut App noch mehr sparen soll, konnte sie bislang nicht überzeugen. „Wenigstens gibt es den Booster, wobei ich bisher nur die 5 Prozent erreiche. Bis zu 10 Prozent ist zu hoch angesetzt, meiner Meinung nach.“

Andere Kunden finden das Programm nach ausgiebiger Testphase außerdem zu „unübersichtlich“. „Ich geh‘ in Zukunft in die Geschäfte mit Payback und werde Rewe meiden“, wird so etwa eine Frau deutlich. „Was für Schwachsinn und Sch…, um Rewe und Penny macht man lieber einen großen Bogen“, empfiehlt sogar ein anderer.

Abermals wird auch ein Vergleich zum erprobten Modell von Payback gezogen: „Also, besser als gar nichts, aber Payback hat mir hier besser gefallen, da ich diese in mehreren Geschäften sammeln kann. War aber wahrscheinlich Sinn in der Sache.“ Ob Rewe seine Kunden erhören und weiter an seinem Bonus-Programm schrauben wird, bleibt abzuwarten.