Rewe macht es offiziell – jetzt macht die Nachricht die Runde

Rewe-Kunden erwarten regelmäßig Neuerungen: Sie mussten sich erst kürzlich von Payback verabschieden und wüteten deshalb im Netz. Jetzt macht die nächste Nachricht die Runde.

Nachdem Rewe, Edeka, Lidl und Co. erst kürzlich für den „Veganuary“ geworben haben, gibt der Supermarkt jetzt bekannt, dass der Rewe-Lieferservice jetzt den „Veganually“ ausruft und sein veganes Sortiment dauerhaft in den Fokus rückt. Doch was für ein Vorteil hat das für Kunden?

Rewe: Diese Vorteile erwartet Kunden

In einer Pressemitteilung erklärt Rewe, dass man so auf die Bedürfnisse einer „wachsenden Zahl von Kunden“ eingeht. Das Unternehmen ist sich nämlich sicher, dass eine zunehmende pflanzliche Ernährung für zahlreiche Menschen dauerhaft relevant ist.

Das gelte nicht nur für den Januar, indem die vegane Ernährung schon einmal in den Mittelpunkt gerückt ist. Der vegane Umsatzanteil der pflanzlichen Produkte lag zudem um fast fünf Prozent über dem monatlichen Durchschnitt des Jahres 2024.

Rewe: DIESE Produkte sind bei Kunden besonders beliebt

Besonders beliebt bei Rewe-Kunden waren im Januar pflanzliche Milch- und Wurstalternativen wie Haferdrinks und vegane Mortadella. Auch Mandeldrinks und Produkte wie Tofu und Falafel aus dem Bio-Sortiment waren sehr gefragt.

„Mit einer Auswahl aus 2.700 pflanzlichen Produkten bieten wir das passende Angebot für die steigende Nachfrage. Und das mit vielen Eigenmarken und von regionalen Erzeugern, sodass wir hochwertige pflanzliche Produkte zu fairen Preisen anbieten können“, erklärt Clemens Bauer, Geschäftsleitung Rewe E-Commerce.

SO viele Deutsche sind vegan

Eine Befragung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat 2023 ergeben, dass sich in Deutschland nur acht Prozent der Menschen vegetarisch und zwei Prozent vegan ernähren. Ob die Neuerung auch bei allen anderen auf Interesse stößt, bleibt abzuwarten.