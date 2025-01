Edeka, Lidl und Co. werben zum „Veganuary“ – die Reaktion der Kunden spricht Bände

Neujahrsvorsätze ähneln sich bei vielen: Mehr Sport, mehr bewusste Zeit mit Freunden oder der Familie nehmen, oder eben die Ernährung umstellen. Viele Supermärkte wie Edeka, Lidl und Co. nehmen auch in diesem Januar an der Aktion „Veganuary“ teil, um ihre Kunden auf dem Weg zu einer pflanzlichen Ernährungsweise zu unterstützen.

So positiv wie die Werbung von Edeka, Lidl und Co. allerdings ausfallen mag, so negativ fallen die Bewertungen der Kunden teilweise auf die Aktion aus. Der „Veganuary“ – eine Mischung aus dem englischen „January“ für „Januar“ und „vegan“ – schlägt hohe Wellen im Netz.

Edeka, Lidl und Co. werben zum „Veganuary“

Um den veganen Januar noch weiter anzukurbeln, gibt es bei vielen Supermärkten und Discountern gerade allerlei Rabatt-Aktionen rund um das vegane Sortiment. In einem Facebook-Beitrag wirbt Edeka: „Was die Auswahl betrifft, sind wir mit unseren veganen Produkten schon ganz oben dabei! Beim veganen Räucherlax sind wir sogar Testsieger bei Stiftung Warentest“. Dazu gibt es außerdem einen Seitenhieb auf den Konkurrenten Lidl: Mit einem Meme wirbt Edeka, dass Lidl sich zwar „zur Nummer 1 bei veganen Artikeln“ erkläre, Edeka aber die „größere vegane Auswahl“ habe.

Auch interessant: Edeka und Netto ziehen die Reißleine: Kunden werden es merken

Denn genau wie Edeka wirbt auch Lidl auf Facebook für die veganen Lebensmittel-Alternativen: „Isst du lieber die veganen Nuggets oder die veganen Chunks Chicken Style zu Kartoffelpüree und Erbsen?“, heißt es hier. „Und keine Sorge – viele der veganen Alternativen sind genauso günstig wie die tierischen Produkte“, gibt Lidl Entwarnung. Kunden haben allerdings eine andere Meinung zum „Veganuary“…

„Ich wähle Fleisch“

Viele Kommentare unter dem Facebook-Beitrag von Lidl fallen durchaus positiv aus. „Vielen Dank, dass ihr so viele Alternativen anbietet“, schreibt ein User beispielsweise. Doch auch Gegenstimmen werden laut. „Ich wähle Fleisch“, schreibt ein User . „Wenn, dann esse ich richtiges Essen“, beschwert sich eine weitere Kundin, „Vegan hat nichts mit Essen zu tun. Außer Obst und Gemüse vielleicht. Außerdem ist frisch immer besser und gesünder.“

+++Edeka, Rewe & Co.: Veganes Nutella kommt – doch diese Kunden sollten besser die Finger davon lassen+++

Als Reaktion auf den Kommentar fügt eine Userin ein Foto ein, auf dem veganes Essen abgebildet ist: Porridge, Avocadotoast, Gemüse-Curry, vegane Burger oder vegane Pasta sind hier unter anderem zu sehen. Die Message: Auch veganes Essen kann nahrhaft und abwechslungsreich sein.

Mehr News:

Auch unter dem Edeka-Beitrag häufen sich die Kommentare. „Wir brauchen keine veganen Artikel!“, kommentiert ein Nutzer. „Es gibt keinen veganen Räucherlachs. Lachs bleibt Lachs“, schreibt ein anderer. Einem User, der nach eigenen Angaben selbst nicht vegan lebt, fällt auf: „Es ist schon erschreckend, wie viele Fleischesser sich hier wieder ganz extrem getriggert fühlen. Wieso beschwert sich niemand bei Suppenbrühpulver über die lange Zutatenliste oder bei Bonbons, Süßigkeiten, etc.???“