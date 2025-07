Ansage von ganz oben! Edeka und Aldi müssen sich beugen

Eigentlich wollten Edeka und Aldi neue Filialen eröffnen und hatten bereits mit ihren Bauprojekten losgelegt. Im sächsischen Schirgiswalde wollten sie zwei nigelnagelneue Filialen samt Parkplätzen für ihre Kunden in einem Industriegebiet errichten.

Vorerst herrscht hier jetzt allerdings Baustopp. Schuld daran soll ein paarungswilliges Tierpaar sein, das den Plänen von Edeka und Aldi in die Quere kommt.

Statt Baufortschritt kommt es zu perversen Szenen

Denn auf dem Gelände der Supermarkt- und Discounter-Kette sollen sich zwei Schlingnattern breit gemacht haben, um ihrem Liebesspiel nachzugehen. Die beiden dabei unterbrechen, sei unmöglich. Denn bei Schlingnattern handelt es sich um eine streng geschützte Tierart.

Damit die Würgeschlangen weiterhin ungestört ihrem Fortpflanzungstrieb nachgehen können, sind die Arbeiten auf der Großbaustelle vorerst gestoppt – und das bis Anfang September. Während Aldi sich jetzt den Naturschutz-Richtlinien beugen muss, sieht es bei Edeka zum Teil anders aus.

Edeka hat Glück, Aldi keine Wahl

Denn die Würgeschlangen haben sich im Bereich des zukünftigen Parkplatzes der Edeka-Kunden breit gemacht. Damit kann der Bau der Parkfläche zwar vorerst nicht fortgesetzt werden. Aber der Fertigstellung der Supermarkt-Filiale stehe nichts im Wege. „In dieser Zeit sind keine weiteren baulichen Eingriffe im betroffenen Bereich vorgesehen. Nach Abschluss der Fortpflanzungsperiode erfolgt eine nochmalige Prüfung der Fläche durch die Gutachter“, so Edeka.

Professionell ausgebildete Hunde hatten die Nattern laut „Bild„-Information auf dem Baugelände entdeckt. Und das gerade noch rechtzeitig, bevor die beiden Tiere am Ende noch beim Liebesspiel einem dramatischen Tod zum Opfer gefallen wären. Edeka- und Aldi-Kunden müssen sich also noch gedulden. Doch die Aussicht auf Nachwuchs wird den Frust bei ihnen sicherlich in Grenzen halten.

