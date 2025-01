Rewe plötzlich die Nummer 1 – Neuerung sorgt für irren Hype

Whatsapp, Google, Instagram – an der Spitze der App-Charts finden sich meist die großen Apps, die fast jeder nutzt. Doch zum Jahreswechsel sieht das anders aus. Ganz oben an der Spitze der Download-Rangliste steht Rewe.

Die App des Supermarkts erfährt derzeit einen riesigen Hype. Der Grund: Das neue Bonus-Programm, das seit dem 29. Dezember am Start ist und bei Rewe der Nachfolger von Payback werden soll.

Rewe-App wird zum Hit

Jeder Supermarkt und Discounter hat längst eine eigene App. Bei Rewe konnte man dort nicht nur durch das Sortiment stöbern und Angebote finden, sondern auch Bestellungen zum Liefern oder Selbstabholen aufgeben. Nun kommt eine weitere Funktion hinzu. Und die katapultiert die App direkt mal an die Spitze der deutschen Download-Charts.

Weit vor Uber, Tiktok & Co. thront Rewe. Und das liegt einzig am neuen „Rewe Bonus“. Mit der Trennung von Payback löste die Kette ein wahres Beben aus, schockierte Tausende Kunden. Nun ist der Nachfolger am Start. Kein Dienstleister mehr, sondern ein eigenes Programm. Keine Punkte mehr, sondern Euro-Guthaben und Rabatte je nach Einkaufsvolumen.

Bonus-Programm sorgt für Hype

Zum Start gibt es direkt einmal 5 Euro Rabatt geschenkt. Einer der Hauptgründe, warum die Download-Zahlen derzeit so durch die Decke gehen. Und siehe da: Nach der großen Hasswelle über das Payback-Aus kommt „Rewe Bonus“ zum Start richtig gut an und erfährt viel Lob (hier die Reaktionen).

Ob sich das Belohnungssystem etabliert wie sein Vorgänger, bleibt aber abzuwarten. Viele enttäuschte Kunden kündigten bereits an, zum Konkurrenten Edeka wechseln zu wollen, der sich nach dem Aus bei Rewe prompt mit Payback auf eine Zusammenarbeit einigte. Die Payback-App wird derzeit übrigens auch viel geladen, steht auf Platz 6 der App-Charts.