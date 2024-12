Rewe, Aldi & Co.: Teuer-Schock beim Weihnachtsessen! Nicht einmal hier kannst du noch sparen

Dieses Weihnachten ist vieles noch einmal teurer als zuvor. Das dürfte vor allem Kunden bei Rewe, Aldi und Co. in den verbleibenden Tagen vor dem Fest auffallen, wenn sie alles fürs Weihnachtsessen einkaufen wollen.

Wie bereits berichtet, ist die Inflation insgesamt abgeflacht, doch einzelne Lebensmittel steigen weiter im Preis – darunter auch viele, die Kunden von Rewe, Aldi und Co. traditionell zu Weihnachten einkaufen. Selbst ein eher günstiges Weihnachtsessen könnte für den ein oder anderen langsam schwer bezahlbar sein.

Rewe, Aldi & Co.: Weihnachtsklassiker deutlich teurer

Was essen die Deutschen traditionell zu Weihnachten? Da gibt es einiges zur Auswahl: Raclette, Gänsebraten (>>> das musst du dazu jetzt wissen), Fondue, Wild … Das zuzubereiten kann mitunter nicht nur viel Zeit, sondern auch ein Loch ins Portemonnaie fressen. Da greifen viele doch lieber auf Günstiges und Altbewährtes wie den guten alten Kartoffelsalat mit Würstchen zurück.

Doch Halt, auch hier hat die allgemeine Teuerung ihre Spuren hinterlassen. Wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln berechnet hat, ist das traditionelle Weihnachtsgericht nun im Schnitt fast 17 Prozent teurer als noch vor drei Jahren.

Rewe, Aldi & Co.: Spar-Tipp für Weihnachten

Für vier Personen hatten die Wissenschaftler 2001 noch einen Preis von 6,24 Euro für den Kartoffelsalat auf Mayonnaise-Basis berechnet, nun seien es schon 7,29 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr hätte sich der Preis bereits um 4,6 Prozent erhöht – mehr als die durchschnittliche Inflationsrate bei Lebensmitteln, die bei 3,2 Prozent liegt.

Günstiger wird es, wenn man die Mayonnaise weglässt und zu Essig und Öl wechselt. Dann kostet es nur noch 6,22 Euro.

Das IW bezieht sich hierbei auf Rewe-Preise. Tatsächlich sind die Preise je nach Bundesland unterschiedlich. Besonders in drei rheinland-pfälzischen Landkreisen wird der Kartoffelsalat laut den Wissenschaftlern teurer in diesem Jahr. In Rhein-Hunsrück kommen sie auf 7,81 Euro, in Cochem-Zell auf 7,77 Euro und in Mayen-Koblenz auf 7,75 Euro.

(mit epd)