Aldi, Netto & Co.: Kunden wollen sich zu Weihnachten etwas gönnen – sie stehen ratlos vorm Regal

Besondere Anlässe, die es zu feiern gilt, gibt es das ganze Jahr über. Doch insbesondere zu Weihnachten und an Silvester möchten es sich die Menschen gut gehen lassen. Sie wollen sich einfach mal etwas gönnen. Bei Aldi, Netto & Co. werden sie fündig.

Ob am Weihnachtsbaum, bevor die Gans auf den Tisch kommt (>>> das solltest du dazu unbedingt wissen), oder in der Silvesternacht, wenn gerade das neue Jahr begonnen hat – mit seinen Lieben anzustoßen, gehört für viele einfach dazu. Und an diesen besonderen Tagen soll es dann auch gerne mal ein Glas Champagner sein. Da trifft es sich, dass Aldi, Netto & Co. entsprechende Angebote bereithalten. Doch beim Blick ins Supermarkt-Regal haben viele Kunden nur eine bestimmte Frage.

Aldi, Netto & Co.: Kunden stellen sich diese eine Frage

Aber der Reihe nach. Erst mal zu ein paar Begrifflichkeiten. Das ganze Jahr über wird in schönen Momenten immer mal wieder gerne eine Flasche Sekt geöffnet. Dabei handelt es sich um Schaumwein im Allgemeinen. Manch einer greift auch zum Cremant. Dieser Schaumwein wird im Grunde wie Champagner hergestellt, darf aber nicht so heißen, weil er nicht aus der französischen Region Champagne stammt.

Und dann gibt es den „echten“ Champagner – für viele das höchste der Gefühle, wenn es um edle, spritzige Tropfen geht. Dementsprechend kostet eine Flasche locker 30 bis 40 Euro, bei besonders hochwertigen Sorten wird auch schnell die 100- oder 200-Euro-Marke überschritten.

Wie kann Champagner so günstig sein?

Doch vor Weihnachten und Silvester stehen nun viele Kunden bei Aldi, Netto & Co. vor dem Schaumwein-Regal und fragen sich: Wie kann das sein? Bei Netto und Lidl gibt es zum Beispiel 0,375 Liter Champagner für 9,99 Euro – umgerechnet auf eine große 0,75-Liter-Flasche sind das knapp 20 Euro. Aldi Nord unterbietet diesen Preis noch mit 18,99 Euro für die 0,75-Liter-Flasche. Wie kommt dieser niedrige Preis zustande? Wie ist die Qualität? Und sollte man da wirklich zugreifen?

In unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ (>>> hier alle Beiträge) hat sich der renommierte Verbraucherschützer Ron Perduss mit diesen Fragen beschäftigt. „Ich trinke gerne mal ein Glas Champagner, ich mag dieses Sprudelige“, verrät er, betont aber direkt: Um die Discounter-Angebote macht er einen großen Bogen. Denn das, was bei Aldi, Netto & Co. als solcher verkauft wird, hat seiner Meinung nach nicht viel mit Champagner zu tun. Die Hintergründe erklärt Ron Perduss im Video, das in diesem Artikel eingebettet ist – und zum Abschluss hat er noch einen Tipp parat, wie man an Weihnachten und Silvester trotzdem edel, gut und günstig anstoßen kann.

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel, oder eben auch beim Einkaufen im Supermarkt.