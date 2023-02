Polarlichter über Deutschland: Unglaubliches Naturspektakel! HIER kannst du es in der Nacht erneut sehen

Einmal im Leben die Polarlichter sehen. Was sonst eher nach einem kostspieligen Traum als einem Gelegenheitsevent in der eigenen Heimat klingt, konnten Menschen in Deutschland jetzt am eigenen Leib erfahren.

In der Nacht zu Montag (27. Februar) wurden vielerorts Menschen Zeuge des spektakulären Naturschauspiels, das mehr an das verschneite Skandinavien als an eine Wiese über Brandenburg erinnerte. Doch es soll nicht bei einem einmaligen Event bleiben. Die Polarlichter über Deutschland kehren zurück.

Polarlichter über Deutschland: Fotos zeigen spektakuläres Lichtspiel

Das Farbenspiel hat etwas Mystisches an sich. Damit die Polarlichter überhaupt am Himmel zu sehen sind, braucht es einen Energieaustausch. Der passiert, wenn Luftmoleküle durch elektrisch geladene Teilchen der Sonne zunächst aufgeladen werden und sich dann wieder neutralisieren. Die dabei entstandene Energie erzeugt das berühmte Leuchten.

Und wie das in Deutschland aussah, hielten zahlreiche Fotografen mit der Kamera fest. Auf Twitter veröffentlichten sie ihre Aufnahmen und die zeigen von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern bis zum Kahlen Asten in NRW das ungewöhnliche Spektakel am Himmel.

Aber auch in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Hessen konnte man die Lichter am Nachthimmel sehen.

Polarlichter in Deutschland: Hier kann man sie sehen

Das Schöne ist: Wie die Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Monika Staesche, sagt, bleibt es nicht bei einem einmaligen Ereignis. In der Nacht zu Dienstag (28. Februar) sollen die Lichter erneut zu sehen sein.

Wer sich das Lichtermeer nicht entgehen lassen will, sollte in dunklere Gebiete fahren. Hier steigt die Wahrscheinlichkeit, die Polarlichter mit bloßem Auge selbst einmal über Deutschland sehen zu können. Grund dafür ist die Lichtverschmutzung in großen Städten, durch das Leuchten nicht zu sehen ist.