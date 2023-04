Penny: Rückruf beim Discounter! Von diesem Produkt solltest du unbedingt deine Finger lassen

Immer wieder mal kommt es zum Rückruf von Produkten. Ob gefährliche Kinderwagen oder giftige Lebensmittel – ein Rückruf geschieht nie ohne Grund. Nun hat es ein paar wirkliche Leckerbissen von Penny getroffen.

Von welchen Produkten du beim Discounter Penny zurzeit unbedingt die Finger lassen solltest, erfährst du bei uns.

Penny: Auf diese Produkte solltest du unbedingt verzichten!

Ein Unternehmen aus der kleinen Gemeinde Leopoldshöhe in Ostwestfalen-Lippe ruft aktuell ihre „Mike Mitchell’s Tex Mex Pommes“ und „Mike Mitchell’s Chili Cheese Pommes“ zurück. Diese werden beim beliebten Discounter Penny in ganz Deutschland verkauft. Jetzt wurde bekannt, dass einzelne Schalen kleine Reste von blauer Druckfarbe enthalten könnten. Die Pommes sollten also bitte nicht mehr gegessen werden!

Rückruf bei Penny. Um diese Produkte geht es. Foto: lebensmittelwarnung.de

Auch Penny hat sofort reagiert und die möglicherweise verunreinigten Produkte aus den Regalen genommen. Falls du die Pommes schon in deinem Tiefkühlfach liegen hast, schau direkt mal nach der aufgedruckten Losnummer.

Foto: lebensmittelwarnung.de

Denn nur die Tex Mex Pommes mit der Nummer L23087 sowie dem Mindesthaltbarkeitsdatum MHD 03/2024 und die Chili Cheese Pommes mit der L23088 und dem MHD 03/2024 sind von der Warnung betroffen. Es heißt, dass die Produkte mit anderen Nummern weiterhin bedenkenlos verzehrt werden können.

+++ Aldi und Lidl aus dem Rennen – HIER lohnt sich der Einkauf für Kunden am meisten +++

Hier gibt es das Geld zurück

Falls du die betroffenen Nummern auf deiner Pommes-Packung findest, kannst du die Produkte einfach im Laden zurückgeben und bekommst dein Geld zurück. Das funktioniert zum Glück auch ohne Kassenbon. Also einfach beim nächsten Einkauf bei Penny mitnehmen und zurückgeben.

Noch mehr News für dich:

Zudem entschuldigt sich der Hersteller ausdrücklich bei allen Verbrauchern und betont, dass die Sicherheit der Produkte höchste Priorität hat.