Penny, Lidl und Co: Erschreckendes Testergebnis! Produkte hätten so gar nicht verkauft werden dürfen

Kunden von Penny, Lidl und Co., aufgepasst: Ein Testergebnis deckte jetzt Erschreckendes auf. Von einigen Produkten solltest du lieber die Finger lassen.

Es geht um Weinblätter. Die gibt es unter anderem in Supermärkten und Discountern wie Penny und Lidl zu kaufen. „Öko-Test“ nahm einige Produkte unter die Lupe. Das Ergebnis: Einige Produkte hätten gar nicht erst verkauft werden dürfen oder sollen!

Penny, Lidl und Co: Herkunfts-Täuschung

Ein Beispiel davon sind die in den griechischen Farben gehaltenen „Krini Handgewickelte Dolmadakia“. Auf der Verpackung steht, neben dem Bild eines Herrn, geschrieben: „Diese authentische Spezialität habe ich für Sie in Griechenland ausgesucht.“ Weiterhin dort zu lesen: „Seit 1962. Ehrlich gut“.

Doch allzu genau mit der Ehrlichkeit nimmt es Krini wohl nicht. Nach Angaben des Herstellers stammen die Weinblätter auch aus China, der Reis aus Italien – und das, obwohl die Verpackung mit einer angeblich griechischen Herkunft wirbt. Einen Hinweis auf griechischer Herkunft sucht man jedoch vergeblich. „Das geht so nicht – aus unserer Sicht hätte das Produkt so gar nicht verkauft werden dürfen“, urteilte „Öko-Test“.

Penny, Lidl und Co: Pestizid-Schock

Doch das ist noch nicht alles – es wird sogar gesundheitsgefährdend. Und auch hier hätten laut den Experten einige Produkte so niemals verkauft werden dürfen. Sieben Produkte fielen im Test komplett durch. So konnten die Tester zum Beispiel im Produkt „Dilek Gefüllte Weinblätter mit Reis“ gleich neun verschiedene Pestizide nachweisen! Insgesamt fanden die Tester 17 verschiedene Stoffe in den gefüllten Weinblättern. Darunter befinden sich zwei, die von der EU im Anbau verboten oder nicht mehr zugelassen sind.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Bei dem „Öko-Test“ schnitten auch elf Produkte mit der Note „sehr gut“ ab. Zu den Testsiegern gehören zum Beispiel „Bio Gefüllte Weinblätter mit Reis“ von dm, „Lyttos Weinblätter Classic handgefüllt mit Reis und Kräutern“ von Aldi oder aber auch „Beste Wahl Weinblätter gefüllt mit Reis“ von Rewe. Also: Augen auf beim Weinblätter-Kauf.