Paris: Nach rassistischem Anschlag – heftige Randale in Frankreichs Hauptstadt

Frankreichs Hauptstadt Paris kommt nicht zu Ruhe. Am Freitag (23. Dezember) hat ein Mann um sich geschossen und drei Menschen getötet. Die tödlichen Schüsse wurden in einem kurdischen Gemeindezentrum abgefeuert.

Ein Tag später protestierten Hunderte Kurden, fordern die Aufklärung der Tat und halten Fotos der Opfer hoch. Die Demonstration eskalierte allerdings. Es kam zu heftigen Randalen zwischen den Demonstranten und der Polizei.

Paris: Heftige Randale zwischen Kurden und Polizei

Wie der französische Nachrichtensender „BFMTV“ berichtet, begannen die Teilnehmer die Polizei mit Wurfgeschossen anzugreifen. Dabei sollen auch Möbel geworfen worden sein. Demnach haben Ordner noch vergeblich versucht, die Unruhestifter zur Vernunft zu bringen. Polizisten reagierten mit Tränengas.

Auf Bildern ist zu sehen, wie die Ausschreitungen in der französischen Hauptstadt immer mehr eskalieren. Straßenbarrikaden wurden errichtet und angezündet, Autos werden umgestoßen und in Brand gesetzt. Auch viele Mülltonnen brannten.

Paris: Rassistischer Anschlag in der Hauptstadt

In den sozialen Netzwerken veröffentlichte der Journalist Fabian Eberhard ein Video, in dem Feuerwerkskörper abgeschossen werden. Laut „BMTV“ hat der Veranstalter die Demonstration mittlerweile aufgrund der Ausschreitungen beendet, die Randale dauern aber weiter an und die Gewalt nehme zu.

Schon am Freitagabend gab es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften, die mit Gegenständen beworfen wurden. Auch hier setzte die Polizei Tränengas ein.

Auslöser ist ein rassistischer Anschlag. Ein 69-jähriger Franzose tötete in der kurdischen Gegend zwei Männer und eine Frau, drei weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Kurze Zeit später konnte die Polizei den Täter festnehmen. Der Mann saß bereits wegen eines Angriffs mit einem Säbel auf Ausländer bis vor Kurzem in Haft.