Culcha Candela wehrt sich gegen heftige Vorwürfe nach CSD-Auftritt in Köln – „Nicht wahr!“

Culcha Candela feiert gerade ihr 30-jähriges Bestehen, doch in den vergangen Monaten sorgte die Berliner Band weniger mit ihrer Musik und dafür mehr mit fragwürdigen Aktionen für Aufsehen. So auch offenbar beim CSD in Köln.

Zumindest machen nun Vorwürfe die Runde, dass die Band bei ihrem Auftritt eine Dolmetscherin von der Bühne verwiesen habe. Culcha Candela wehrt sich jedoch gegen die Anschuldigungen, redet von einem „Missverständnis“ und verweist auf den Veranstalter. Doch ausgerechnet der fällt dem Quartett ebenfalls in den Rücken.

Wollte Culcha Candela keinen Dolmetscher beim CSD-Auftritt?

Erst der Skandal rund um den 18. Geburtstag eines Fans der Band (unser Partnerportal Berlin Live berichtete) und nun das. Als Culcha Candela am Sonntagnachmittag (6. Juli) beim CSD auftraten, wunderten sich einige wo die Gebärdendolmetscherin sei, immerhin war bei allen anderen Auftritten eine Person anwesend. Ein am Bühnenrandstehender Dolmetscher erklärte in einem Instagram-Video wie es aus seiner Sicht dazu kam:

„Hallo, ihr wundert euch vielleicht, warum gerade hier beim CSD bei der Band ‚Culcha Candela‘ keine Gebärdendolmetscherinnen stehen. Das liegt daran, dass die Band leider keine Gebärdendolmetscher*innen mit auf der Bühne haben möchte. Uns ist es wichtig, euch das transparent zu machen.“ Doch die Berliner Band zeigte sich überrascht und sprach von einem „Missverständnis“ und beteuerte: „Es tut uns auf jeden Fall super leid und hätten wir davon gewusst, wäre sie natürlich geblieben!“ Für weitere Rückfragen solle man sich an den Veranstalter von colognepride wenden.

„Nicht wahr!“

Doch das ist gar nicht nötig, denn die Veranstalter veröffentlichen kurz darauf selbst ein Statement, das jedoch die Aussage des Dolmetschers stützt und nicht die der Band. „Leider hat zu Anfang des Auftritts von Culcha Candela ein Mitarbeiter der Produktion der Band ohne Absprache darauf bestanden, dass die dolmetschende Person von unserem langjährigen Partner ‚loorensgbr‘ die Bühne verlässt“, heißt es darin. Während des Konzerts sei ein Eingreifen nicht möglich gewesen, weshalb die Aufarbeitung im Nachgang erfolge.

Nun die könnte durchaus heikel verlaufen. Denn Culcha Candela reagiert empört und mehr als enttäuscht auf das Statement, das „schlicht und ergreifend nicht wahr“ sei. In ihrer Instagram-Story schrieben die Musiker: „Das Statement entspricht nicht der Wahrheit, wir haben mit dieser Aktion nichts zu tun! Traurig, wie Ihr jegliche Verantwortung von euch weist.“ Nun, da scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen.