ÖPNV-Streik: Es nimmt kein Ende! Verdi legt wieder den Nahverkehr lahm

Nicht schon wieder dürften sich jetzt viele Pendler in Deutschland ärgern. Verdi hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Und schon wieder wird fast die ganze Bundesrepublik davon betroffen sein – nur in Bayern nicht.

Diesmal trifft es zwar nicht die Deutsche Bahn, dafür aber den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Und die Warnstreiks werden in Wellen kommen – und zwar schon sehr zeitnah.

In der kommenden Woche will Verdi erneut den ÖPNV bestreiken. Regional werden die Arbeitskämpfe jedoch an unterschiedlichen Tagen stattfinden. Parallel dazu organisiert auch Fridays For Future am 1. März Demonstrationen. Dies soll auch für die Verdi der Hauptstreiktag werden.