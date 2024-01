Nicht schon wieder! Bereits am Freitag (2. Februar) steht der nächste große Bahnstreik an. Diesmal will die Verdi in fast allen Bundesländern den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bestreiken. Das hat die Gewerkschaft am frühen Montagnachmittag (29. Januar) verkündet.

Beinahe deutschlandweit dürfte es an dem Tag zu Einschränkungen im Bahn- und Busverkehr kommen. Der Warnstreik kommt gerade kurz nachdem der Streik der GDL frühzeitig beendet wurde.