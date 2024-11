Netto: Kundin blickt ins Kühlregal – ihm stockt der Atem! „Schlägt dem Fass den Boden aus“

Dass man heutzutage für Produkte des täglichen Bedarfs deutlich tiefer in die Tasche greifen muss, ist für die wenigsten Kunden von Netto, Rewe und Co. verwunderlich. Ob Supermarkt oder Discounter: Die Inflation hat dem Handel übel mitgespielt.

Immer wieder machen Verbraucher aber in den Regalen ihrer Lieblingsgeschäfte Entdeckungen, die sie aufs Neue entsetzt zurücklassen. So ging es jetzt auch wieder einer Kundin der Discounter-Kette Netto. Was hat sie bloß entdeckt?

Netto-Kunde geht auf die Barrikaden

„Das schlägt doch dem Fass den Boden aus“, diese Worte einer Netto-Kundin lassen jetzt tief blicken. Was sie auf 180 gebracht hat, präsentiert sie im beigefügten Foto. Es geht um die Butter von Kerrygold. Dass das Produkt der irischen Marke grundsätzlich preisintensiver als das Pendant der Discounter-Eigenmarke ist, dürfte für kaum einen verwunderlich sein.

Doch der Preis von 3,99 Euro ist für die Netto-Kundin nur schwer zu akzeptieren. Vor allem, da im Foto klar ersichtlich ist, dass es sich dabei bereits um einen Aktionspreis handelt. Ihre Entdeckung teilte sie bei „X“. Prompt meldeten sich auch andere entsetzte Kunden zu Wort.

Netto-Kunde sorgt für Überraschung

Mittlerweile (mit Stand vom 20. November, 8.30 Uhr) hat der Beitrag bei „X“ über 100 Kommentare gesammelt. Während manche nur ein resignierendes „Mich wunderts nicht“ von sich geben, sind andere über den Preissprung ebenso entsetzt. „Vor 2 Wochen im Angebot: 2,22 €. Mysteriös …“, gibt etwa ein Netto-Kunde zu bedenken.

Eine andere Kundin hat bei ihrer Discounter-Filiale aber noch etwas Heftigeres festgestellt: „Ich war auch schockiert, fand aber sowohl den Hinweis daneben, als auch die Tatsache dass alles ausverkauft ist, fast noch verwunderlicher.“ In ihrem Foto wird klar ersichtlich, dass Netto nur noch maximal acht Butter-Stücke der Marke Kerrygold herausgibt. Was da wohl dahinter steckt, bleibt zunächst ungeklärt.

