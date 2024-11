Netto-Mitarbeiter machen Schock-Fund – DAS lag zwischen dem Obst

Zwischen den Obstkisten in Supermärkten wie Netto oder Kaufland verbirgt sich öfters so mancher Schock-Fund. So öffneten Mitarbeiter mehrerer Discounter-Filialen in NRW gerade erst die Bananenkisten, um dort eine unfassbare Entdeckung zu machen: Zwischen den Kartons befanden sich mehrere Pakete mit Kokain (mehr dazu hier>>)! Jetzt haben auch Mitarbeiter einer Netto-Filiale einen erschreckenden Fund gemacht.

Eine große Menge der Waren, die wir in unseren Supermärkten finden, kommt aus dem Ausland. Insbesondere das Obst hat oft eine andere Herkunft als Deutschland und wird aus wärmeren Regionen importiert. Da kann sich schonmal das ein oder andere Tier zwischen den Obstkisten verstecken, wie es in dieser Netto-Filiale nun der Fall war.

Schock-Fund in Netto-Filiale

Dieser Mitarbeiter hat wohl einen ordentlichen Schreck bekommen: Zwischen den Trauben im Zentrallager des Discounters Netto in Henstedt-Oldenburg schlängelte eine bissige Schlange! Das die gelbliche Schlange mit den dunklen rautenförmigen Flecken war 20 cm lange, wie die „Bild“ berichtet. Nachdem die Feuerwehr alarmiert wurde, fing diese das Tier im Netto-Lager ein. Die Schlange wurde an Christian Erdmann, den Leiter des Wildtier- und Artenschutzzentrums im Kreis Pinneberg übergeben. Dieser stellte schnell fest, dass es sich bei der Schlange um eine Hufeisennatter handelt – diese Art wird bis zu 1, 75 m lang!

Nach Erdmanns Einschätzungen ist die Schlange wohl mit dem Obst aus Portugal oder Spanien in die deutsche Netto-Filiale gekommen. Insbesondere auf Mallorca sei sie weit verbreitet – sogar invasiv. Denn die Natter hat auf Mallorca keine natürlichen Feinde und frisst heimischen Arten die Nahrung weg.

Schlange „beißt sofort zu“

Nun lebt die Hufeisennatter erstmal bei Erdmann in einem Terrarium „Sie ist ganz schön zickig und reizbar, beißt sofort zu“ sagt er. Trotzdem sei die Schlange für den Menschen weitgehend ungefährlich. Der Biss sei zwar schmerzhaft, aber zum Glück nicht giftig.

Derzeit kümmert sich der Tierschützer noch um die Schlange. Er hofft aber, dass sich bald ein Zoo ihr annimmt. Die Netto-Mitarbeiter werden ihren Fund wohl so schnell nicht mehr vergessen.