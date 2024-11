Netto in NRW: Box vor Discounter entdeckt – Inhalt schockiert! „Frechheit“

Da haben die Kunden vor einer Netto-Filiale in NRW am Freitagmorgen (8. November) nicht schlecht gestaunt. Gegen 6.30 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Zeuge eine Box vor der Filiale des Discounters an der Ringenbergerstraße in Hamminkeln.

In der Transportbox vor dem Netto bewegte sich etwas. Ein NRW-Tierheim äußert jetzt einen üblen Verdacht.

Netto in NRW: Schock-Fund vor Filiale

So entdeckte der Zeuge in der Transportbox einen lebendigen Graupapagei. „Leider sieht es ganz danach aus, als hätte man ihn absichtlich samt Transportbox dort abgestellt“, fürchtet das Tierheim Wesel, wo der Federfreund nach seiner Entdeckung abgegeben worden ist.

Tierfreunde sind erschüttert: „Das ist ja mal wieder eine Frechheit. Der Arme, und das in der Kälte. Zu feige, ins Tierheim ihn abzugeben, da setzt man das Tierchen einfach aus“, regt sich eine auf. Auch viele andere finden es unmöglich, dass der Vogel einfach so ausgesetzt wurde: „Unmöglich! Wenn ihr ein Tier nicht mehr haben möchtet, gebt es im Tierheim ab und nicht irgendwo. Da geht mir die Hutschnur hoch“, platzt einem Tierfreund der Kragen.

Netto-Fund in NRW wundert Tierfreunde

Andere wundern sich, dass ausgerechnet ein Graupapagei ausgesetzt worden ist: „Ich wollte immer einen haben, aber sind ja auch nicht gerade günstig“, merkt eine Tierfreundin an, die ebenfalls nicht fassen kann, dass der Vogel einfach ausgesetzt wurde: „Nicht schön so was.“ Die Kosten für einen Graupapageien variieren. Mehrere hundert Euro werden aber in aller Regel fällig.

Das Tierheim Wesel erklärte, dass der menschenbezogene und zahme Papagei keinerlei Kennzeichnungen habe. Weder einen Ring noch anders. Bis zur Klärung des Sachverhalts benötige das Tierheim nun Zeit. „Wir bitten aktuell von Vermittlungsanfragen abzusehen!“, hieß es daher. Sehr zum Leid vieler Vogelfreunde, die das Prachtexemplar am liebsten direkt aufnehmen würden.