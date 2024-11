Netto-Kunden zahlen an der Kasse drauf – weil sie DIESEN Satz sagen

Die Preise steigen und von Jahr zu Jahr gewöhnen wir uns immer mehr daran. So wird es auch zur Normalität, beim Wocheneinkauf bei den Supermarktketten wie Netto von Mal zu Mal einen höheren Betrag auf dem Kassenbon zu lesen. Durch diese Aktion des Discounter-Riesen zahlen Kunden an der Kasse jetzt noch mehr drauf – und das sogar freiwillig.

Auch interessant: Netto bittet Kunden um Verzicht auf Pfand! Kunden diskutieren – „Blödsinniger Pfandquatsch!“

Die Aktion des Discounters ist keine Neuheit – schon oft hat Netto ähnliche Aufrufe gestartet (wir berichteten>>). Ähnlich wie bei dieser zahlten Kunden hier noch zusätzlich auf ihren Einkauf drauf. Der Grund dafür ist Ernst und regt zum Nachdenken an.

Netto-Aktion: „Aufrunden bitte“

Hinter dem höheren Preis an der Kasse steckt eine Spenden-Initiative. Denn fast zwei Millionen Menschen in Deutschland sind auf die Unterstützung der Tafel angewiesen. Als langjähriger Partner unterstützt Netto diese nun, um von Armut betroffenen Menschen zu helfen. Ab dem 4. November 2024 gehen alle Kassen- und Pfandspenden an die Tafeln in Deutschland. Um bei der Aktion mitzumachen, musst du an der Kasse lediglich die Worte: „Aufrunden bitte“ sagen. Anschließend wird deine Einkaufssumme auf den nächsten 10-Cent-Betrag erhöht und die Differenz automatisch gespendet. Auch an den Pfandautomaten kannst du Geld spenden.

+++Netto-Mitarbeiter machen Schock-Fund – DAS lag zwischen dem Obst+++

Die Spenden-Aktion des Discounter-Riesen geht ganze acht Wochen. Noch bis zum 31. Dezember 2024 unterstützt Netto noch die Deutsche Tafel. Und am 6. Dezember, also am Nikolaustag, verdoppelt der Markt die tagesaktuellen Spenden sogar mit einer Unternehmensspende!

750.000 Euro für Vereine

Die über 960 Anlaufstellen der Tafel sorgen dafür, dass Menschen in Not, Hilfe bekommen. Der Verein rettet Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber trotzdem noch bedenkenlos verzehrt werden können.

Weitere spannende Themen:

„Als regionaler Nahversorger ist es für Netto von großer Bedeutung, das Vereinswesen zu fördern“, sagt Christina Stylianou, die Leiterin der Unternehmenskommunikation des Discounters. Bisher sammelt die Spenden-Initiative schon 750.000 Euro für regionale Vereine.