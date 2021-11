Netflix-Hit sorgt für Ärger an Schulen! „Frage mich, ob Eltern noch ganz dicht sind“

Netflix hat mit der Serie „Squid Game“ einen Hype ausgelöst, der sogar den bisherigen Überraschungserfolg „Haus des Geldes“ geschlagen hat. Doch im Gegensatz zu den Bankräubern in roten Overalls geht es in „Squid Game“ teilweise noch brutaler zu.

Außerdem wird der Netflix-Hit mittlerweile ein Problem an vielen Schulen und sogar Kindergärten. Denn die Kinder und Jugendlichen spielen das brutale Spiel nach, wenn auch nicht ganz so gewalttätig.

Netflix-Hit „Squid Game“ wird zum Problem an Schulen und Kitas

Im „Squid Game“ treten hochverschuldete Menschen auf einer Insel in Kinderspielen gegeneinander an. Es geht um einen Millionengewinn, die Verlierer werden alle getötet.

Kinder und Jugendliche spielen immer wieder die brutale Serie nach. Foto: imago images/NurPhoto

Dass Kinder eine solche Serie, die eigentlich erst ab 16 Jahren freigegeben ist, gesehen haben und dann nachspielen, sorgt für Unmut bei Eltern, aber auch beim Bildungsministerium.

An einer Schule in Lübeck wird nun an die Eltern appelliert, ihren Kindern die Serie vorzuenthalten. „Es bereitet uns Sorgen, dass eine Serie, die ab 16 freigegeben ist, von Acht-, Neun-, Zehn-, und Elfjährigen nachgespielt wird. Es sind verstörende Bilder, die da in der Serie gezeigt werden, die ein Acht- oder Zehnjähriger gar nicht so verarbeiten kann. Deswegen möchten wir das unterbinden“, sagte Jörg Haltermann, Leiter der Schule am Tremser Teich in Lübeck, dem NDR.

Selbst an Grundschulen und Kindergärten wird das Spiel gespielt

Sogar an einer Grundschule in Hamburg soll es solche Spiele gegeben haben, wie MOIN.de berichtet.

Ein Vater zeigte sich in Lübeck besonders verärgert über ein Schreiben, das seiner Tochter im Kindergarten in die Hand gedrückt wurde. Darauf ist eine Warnung zu der brutalen Serie vermerkt mit der Bitte an die Eltern, die Kinder vor der Serie zu schützen.

„Suid Game“: Vater ist völlig außer sich

„Was zur Hölle ist denn auf einmal los? Ich frage mich, ob die Eltern von heute nicht mehr ganz dicht sind“, schreibt der Vater als er den Brief im Netz veröffentlicht.

Wie das Bildungsministerium aus Schleswig-Holstein auf die Beschwerden und Vorkommnisse reagiert und wie du dein Kind schützen kannst, das erfährst du bei MOIN.de (fb)