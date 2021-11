Netflix: Erfolgsshow sorgt für mächtig Ärger! Streaming-Dienst droht Anklage

An dieser Doku-Serie kam man als Netflix-Kunde kaum vorbei: Das Drama rund um den selbst ernannten „Tiger King” Joe Exotic war im März 2020 in aller Munde.

Am 17. November 2021 startet nun die zweite Staffel der Netflix-Eigenproduktion. Während sich die Fans schon vor Freude die Hände reiben, ist eine Person so gar nicht mit der Fortsetzung einverstanden. Sie erhebt nun sogar Anklage gegen den Streaming-Dienst.

Netflix kassiert Klage von „Tiger King”-Star Carole Baskin

Skurrile Machenschaften, Tierquälerei und Morddrohungen: Zu all dem ist „Tiger King” Joe Exotic bereit gewesen. Nachdem er sogar einen Auftragskiller angeheuert haben soll, um seine Konkurrentin Carole Baskin auszuschalten, sitzt der Netflix-Star mittlerweile hinter Gittern.

Der selbst ernannte „Tiger King” Joe Exotic. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Doch das hält Netflix nicht von einer weiteren Staffel rund um den Skandal-Privatzoo von Joe Exotic ab. Für die neuen Folgen soll der „Tiger King” sogar aus dem Gefängnis heraus mit den Produzenten gesprochen haben. Schließlich ist der 58-Jährige nur durch die Dokumentation zu einer internationalen Bekanntheit geworden.

Wer allerdings nicht mehr in der Netflix-Serie zu sehen sein will, ist seine Gegenspielerin Carole Baskin. Die Tierrechtsaktivistin soll nun sogar eine Klage gegen den Streaming-Riesen eingereicht haben, wie unter anderem das „Variety“-Magazin berichtet.

Netflix: Muss Carole Baskin aus „Tiger King 2” rausgeschnitten werden?

Auslöser für die rechtlichen Schritte sei der Trailer zu „Tiger King 2” gewesen, in dem Filmmaterial von Carole Baskin angeblich ohne ihre Zustimmung verwendet wurde. Deshalb fordert sie die Produktion nun dazu auf, sämtliches Film- sowie Bildmaterial von ihr aus der neuen Staffel zu entfernen.

Carole Baskin will nicht in „Tiger King 2” zu sehen sein. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

In den Gerichtsdokumenten, die die 60-Jährige in Tampa (Florida) eingereicht hat, äußert sie zudem ihre Missbilligung für die erste Staffel von „Tiger King”. Sie habe sich in der Sendung falsch dargestellt gefühlt.

In der Anklageschrift heißt es: „Die Serie 'Tiger King 1' versuchte fälschlicherweise zu suggerieren, dass 'Big Cat Rescue' [Caroles Non-Profit-Tierheim für Großkatzen, Anm.d.Red.] seine Tiere missbraucht, indem sie sie in sehr kleinen Käfigen hält, während sie nicht deutlich macht, dass die Tiere tatsächlich in weitläufigen Gehegen leben.”

----------------------------------------

Mehr zu Netflix:

Netflix: Huch, was ist denn da los? DAS gab es beim Streaming-Riesen schon lange nicht mehr!

Netflix-Serie „Squid Game“ sorgt für bittere Szenen auf Schulhof – Schulleiter gehen drastischen Schritt

Netflix: Neue Konkurrenz für den Streamingriesen kommt nach Deutschland – das musst du über ihn wissen

----------------------------------------

Das Film- und TV-Portal „Deadline” berichtet, dass ein Bundesrichter Carole Baskins Antrag auf eine einstweilige Verfügung abgelehnt habe.

Damit ist die Klage zwar nicht vom Tisch, dennoch wird „Tiger King 2” höchstwahrscheinlich wie geplant am 17. November bei Netflix erscheinen dürfen.