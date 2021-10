Netflix-Serie „Squid Game“ sorgt für bittere Szenen auf Schulhof – Schulleiter gehen drastischen Schritt

Derzeit herrscht ein Mega-Hype um die Serie „Squid Games“. Doch die beliebte Netflix-Produktion sorgt für bittere Szenen auf dem Schulhof. Jetzt werden Konsequenzen gezogen.

An der Serie „Squid Games“ kommt man derzeit kaum vorbei: Keine Netflix-Serie wird aktuell so häufig angesehen. Dort kämpfen hochverschuldete Frauen und Männer bei Kinderspielen um einen Mega-Geldbetrag. Gewinnen kann nur einer. Die Verlierer werden auf der Stelle getötet.

Netflix-Serie „Squid Games“ bereitet Lehrkräften Sorge

Die Serie kommt aus Südkorea und wird in Deutschland erst für Zuschauer ab 16 Jahren empfohlen. Doch daran halten sich offenbar nicht alle. In Belgien werden die Spiele laut dem „Stern“ auf dem Schulhof nachgespielt. Jetzt schlagen Lehrer und Schulleiter Alarm!

Die Leitung einer Schule in Belgien informiert die Eltern über Facebook. Die Kinder sollen das Spiel „Rotes Licht, grünes Licht“ und weitere Spiele auf dem Pausenhof nachgestellt haben. Die Verlierer kassierten Prügel.

Die Netflix-Serie „Squid Game“ hat einen echten Hype ausgelöst. Foto: imago / xJakubxPorzyckix

Netflix-Produktion sorgt für schlimme Szenen auf dem Schulhof

Die Eltern sollen ihren Kindern erklären, welche Konsequenzen solche Spiele haben könnten. Die Spiele an sich bleiben erlaubt. Die Prügel hingegen seien verboten.

Doch das Problem besteht nicht nur in Belgien. Auch Lehrkräften in anderen Ländern bereitet der Hype um „Squid Game“ laut dem „Stern“ mächtig Sorgen. Eine Schule in England beispielweise warnt die Eltern per Brief davor ihre Kinder die Serie schauen zu lassen.

Netflix: Jetzt werden drastische Konsequenzen gezogen

Wenn die Kinder „ihre eigene Version von ‚Squid Games‘“ spielen, würden sie bestraft. An einer Schule gibt es sogar zusätzliche Anti-Gewalt-Kurse wegen der Serie.

Wirklich drastische Mittel, die Lehrer und Schulleiter da gehen müssen.

