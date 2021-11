Netflix setzt endlich DIESE Ankündigung um! Darüber können sich Abonnenten jetzt freuen

Lange haben die Fans warten müssen, nun ist es endlich so weit. Netflix hat eine brandneue Funktion in seine App integriert.

Insbesondere Liebhaber der Netflix-Eigenproduktion „Stranger Things“ dürften aus dem Häuschen sein. Die dritte Staffel der Science-Fiction-Mysteryserie bescherte dem Streamingdienst zuletzt einen beachtlichen Zuschauerrekord.

Netflix veröffentlicht erstmals Videospiele in seiner App – diese fünf Games sind dabei

Nun können Netflix-Kunden noch tiefer in die (Schatten-)Welt von Hawkins eintauchen. Nachdem der Streaming-Riese schon vor mehreren Monaten angekündigt hat, auch Videospiele in sein Angebot aufzunehmen, sind die ersten fünf exklusiven Netflix-Games endlich online.

In der Netflix-App kannst du jetzt nicht nur Filme und Serien gucken, sondern auch spielen. Foto: imago images/photothek

Und gleich zwei davon sind an die Handlung der Erfolgsserie „Stranger Things“ geknüpft, wie Netflix bei Instagram verkündet. Sie tragen die Namen „Stranger Things: 1984“ und „Stranger Things 3“. Die anderen drei Games heißen „Shooting Hoops“, „Card Blast“ und „Teeter Up“.

In den Mini-Spielen, die in der Netflix-App unter der Kategorie „Games“ zu finden sind, soll es weder Werbung noch zusätzliche Gebühren oder In-App-Käufe geben. Eine Beschränkung gibt es dann aber doch: In Kinderprofilen sind die Games nicht verfügbar.

----------------------------------------

Das ist Netflix:

Das Unternehmen wurde bereits 1997 gegründet

Zunächst war es eine Online-Videothek, die Filme und DVDs versendete

Mittlerweile hat Netflix 9.400 Mitarbeiter (Stand 2020)

Netflix machte 2020 einen Umsatz von 25 Milliarden Dollar

In den vergangenen Jahren gab es immer mehr Eigenproduktionen wie „Das Damengambit“, „Squid Game“ und „Haus des Geldes“

----------------------------------------

Netflix: iPhone-Nutzer müssen sich gedulden – „Kann leider etwas dauern“

Und auch iPhone-Nutzer gucken vorerst in die Röhre. Denn: Die Spiele sind zunächst nur für die Netflix-App des Android-Betriebssystems freigeschaltet. „Doch iOS ist auf dem Weg“, betont der Streamingdienst.

Gleich zwei Spiele sind an den Netflix-Hit „Stranger Things“ angelehnt. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Weiter entschuldigt sich Netflix bei seinen Abonnenten: „Bis die Spiele bei jedem verfügbar sind, kann es technisch bedingt leider etwas dauern.“

----------------------------------------

Mehr zu Netflix:

Netflix: Erfolgsshow sorgt für mächtig Ärger! Streaming-Dienst droht Klage

Netflix-Serie „Squid Game“ sorgt für bittere Szenen auf Schulhof – Schulleiter gehen drastischen Schritt

Netflix: Neue Konkurrenz für den Streamingriesen kommt nach Deutschland – das musst du über ihn wissen

----------------------------------------

Nachdem die Netflix-Produktion „The Crown” stolze zehn Emmys und sieben Golden Globes gewonnen hat, arbeitet man in Hollywood bereits an einer neuen Royals-Serie. Worum es dabei gehen soll, erfährst du hier.